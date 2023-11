Laurea ed emozioni: "Alice non mollava mai. E ora la sorella Emma ripercorre le sue orme"

È stata la prima pergamena, quella di Alice Fraternali, ad essere consegnata ieri mattina a papà Claudio, mamma Natascia e alla sorella minore Emma nella cerimonia ospitata all’auditorium Montessori della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche.

Alla giovane 19enne, venuta a mancare lo scorso 24 agosto a causa di un melanoma scoperto nel 2020, è stata dedicata la laurea alla memoria in Infermieristica: il corso di laurea triennale che Alice aveva frequentato fino a poco prima della sua prematura scomparsa, non riuscendo a concludere il primo anno universitario a causa della malattia, esplosa in modo aggressivo nelle ultime settimane di vita.

"Il nostro arrivo ad Ancona è stato accompagnato da una ventina di persone tra amici, parenti e chi le voleva davvero bene – racconta la mamma, Natascia Moretti –. A me, mio marito Claudio e mia figlia minore Emma hanno consegnato per primi la pergamena di laurea di Alice ed è inutile dire che l’emozione ha preso poi il sopravvento. Abbiamo apprezzato soprattutto il discorso del rettore Gian Luca Gregori che ha speso parole profonde per mia figlia, non di circostanza, e che ci hanno fatto rivivere la bella persona che era Alice".

‘Mai mollare’ era il suo mantra e "lei non l’ha mai fatto. Non ha mai mollato nemmeno un secondo. Ha continuato il tirocinio in ospedale fin quando il suo corpo ha retto, anche durante i suoi ultimi giorni si chiedeva come avrebbe fatto a recuperare le ore perse e io le ripetevo che ci avremmo pensato più avanti. Lei ha tenuto duro fino alla fine", racconta mamma Natascia che assieme alla sua famiglia, dopo la morte di Alice, ha deciso di donare una grossa somma all’ospedale Salesi di Ancona, dove la figlia era tenuta in cura e "che l’ha fatta sentire fino all’ultimo momento come a casa".

I giorni e le ore adesso non sono più quelle di prima, ma il ricordo di Alice è sempre vivo nella comunità di Borgo Santa Maria, quella che lei tanto amava e che anche ieri sera le ha dedicato "un’aperimessa" celebrata da don Giorgio Paolini, in ricordo anche di Marco Ragnetti ed Enrico Foglietta, i giovani morti nel 2022 e 2020 sempre residenti nella stessa zona.

"Ora le nostre attenzioni sono dedicate a nostra figlia minore Emma che sta portando avanti gli interessi di Alice. Partecipa all’organizzazione della Pozzo Pazza Estate, del Palio dei Braceri, dell’oratorio e della festa di Natale del quartiere che festeggeremo tra poco. In lei rivive la sorella che amava aiutare il prossimo, che sognava di diventare un’infermiera e si spendeva sempre per gli altri. Non amava ricevere compassione – continua Moretti –, molti dei compagni e professori dell’università non sapevano nemmeno che Alice fosse malata perché lei, fino all’ultimo, ha sperato di farcela da sola. Ed è anche questo che la rendeva così speciale".

Anche gli amici dell’Inter club, una passione quella per i nero azzurri che condivideva con il papà Claudio, l’hanno voluta ricordare durante l’ultima partita Inter-Roma disputata a San Siro tre settimane fa: "Siamo andati allo stadio con gli altri tifosi amici di Alice, le sono stati dedicati dei cori e l’abbiamo ricordata con la sua passione incredibile per la squadra del cuore – conclude Moretti –. Quel giorno l’Inter ha pure vinto e ci piace pensare che sia stato anche merito suo".

Giorgia Monticelli