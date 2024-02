Lauro: "Ci è mancata la rabbia. Assurdo prendere un gol così"

Non è contento, alla fine, mister Lauro, e ai suoi non le manda certo a dire.

"Amarezza? Sì, tanta, troppa. Siamo stati proprio dei polli. Non mi è piaciuto per niente l’atteggiamento dei miei nel secondo tempo, soprattutto da parte dei nuovi entrati. Non dal punto di vista del gioco, badate, ma da quello dell’applicazione, della voglia, del carattere. Non si può prendere un gol del genere, non dopo aver fatto una partita che secondo me è stata piuttosto buona nel primo tempo. La difficoltà di questa sesta di ritorno stava nel riuscire a sbloccarla e direi che lo abbiamo fatto bene e meritatamente. Ma subire un gol così è da squadra moscia, da squadra che ha bisogno di metterci qualcosa in più. La difficoltà era trovare il gol: lo abbiamo trovato, dopodiché la partita andava chiusa. E invece abbiamo preso una rete di quelle proprio banali, che si poteva benissimo evitare".

Il cambio di Scimia?

"Si spiega molto semplicemente col fatto che era ammonito, non volevo rischiare che si prendesse il secondo giallo. Non volevo che rimanessimo in dieci".

Incapaci di sfruttare gli episodi?

"Per le occasioni che abbiamo avuto, il gol ci sarebbe potuto stare. Ma non si possono prendere reti così banali. Non ho visto la fame e la rabbia che ci vogliono quando si tratta di portare a casa la partita e impedire all’avversario di far gol. In altre partite, per esempio a Fano, quell’atteggiamento lo abbiamo avuto, ma non oggi".

a.b.