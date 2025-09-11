L’Auro diventa marrone, nuovo sversamento

È successo di nuovo, come a fine febbraio: l’acqua del torrente Auro si è tinta di marrone. Nemmeno la pioggia che è caduta ieri è riuscita a "diluire" lo sversamento in quelle che fino a poco tempo fa erano acque limpide e meta di bagnanti per estivi bagni al fiume nelle fresche gorghe che nascono dall’Appennino. Bocche cucite ancora sulle possibili cause, le indagini sono in corso ma il fenomeno sembra ripetere lo stesso copione avvenuto a febbraio scorso. Intorno a mezzogiorno alcuni abitanti si sono accorti del colore strano dell’acqua e hanno allertato le forze dell’ordine. La polizia locale e i carabinieri sono giunti sul posto per i rilievi e per un campionamento dell’acqua. La sostanza sversata nell’Auro appariva limacciosa e depositata sul fondo, regalando a tutto l’ambiente un colore marrone scuro. A metà pomeriggio il fenomeno era ancora ben visibile sul letto del fiume. L’acqua marrone, partita da poco sotto le case della località Sant’Andrea, iniziava a scendere verso valle e già dopo un paio d’ore era già visibile dal ponte che conduce agli impianti sportivi di Borgo Pace. Di lì è arrivata fino alla confluenza tra il torrente Auro e il Meta, dove nasce il Metauro. Come a febbraio, si teme anche per la salute del fiume e per la qualità dell’acqua che arriva dai rubinetti: in primavera il comune di Sant’Angelo in Vado, più a valle, attraverso un’ordinanza sindacale, aveva temporaneamente vietato il consumo dell’acqua proveniente dall’acquedotto.

"Di nuovo un possibile sversamento nel torrente Auro – ha commentato Pierluigi Ferraro, responsabile ambiente M5S Montefeltro e candidato consigliere regionale che già a primavera si era interessato del caso-. Dopo il caso di febbraio, che ha portato ad una interrogazione anche in Consiglio regionale da parte della consigliera Marta Ruggeri ci risiamo e, guarda caso, sempre in prossimità di eventi piovosi. Quanti episodi debbono ancora accadere perché si prendano i giusti provvedimenti? L’acqua è il bene più prezioso che abbiamo, e oltre il 50% dell’acqua che esce dai rubinetti della nostra Provincia proviene dal Metauro".

Andrea Angelini