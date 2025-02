L’autista applaudito sui social. Porta a casa 19enne rimasto a piedi: "Ma non ho fatto niente di speciale"

Autista fino in fondo, anche fuori dall’autobus: è la storia di Tiziano Bartolucci, 59enne pesarese che, nella notte tra sabato 22 e domenica 23 febbraio, aveva il compito di riportare in sicurezza a Pesaro tutti i giovani che avevano deciso di passare una serata all’insegna del divertimento e della musica nelle discoteche romagnole. Ed è qui che comincia la storia di un gesto che, con i tempi che corrono, non è da molti: "Ho riportato i giovani a tutte le varie fermate previste – racconta Tiziano – e poi, al capolinea, è rimasto da solo questo ragazzo, un 19enne, che sarebbe dovuto ritornare a casa poi con un amico ma che, per un qualche disguido, non era presente. Mi ha raccontato che non se la sentiva di chiamare la madre alle 4 di mattina per venirlo a prendere e che si sarebbe arrangiato. Appena sentito questo, da padre, gli ho subito offerto un passaggio fino a casa e lui ha accettato. Io vivo a Pantano e arrivare fino a Muraglia non mi allungava di molto la strada. Solo il giorno dopo ho visto quello che la madre aveva scritto su Facebook".

La madre del ragazzo, infatti, Elisa Tomassini, ha subito messo in moto la macchina social per cercare di rintracciare l’autista per poterlo ringraziare del bel gesto, della generosità e della gentilezza nel riportare a casa il figlio anche se a turno concluso: "Non mi sarei mai aspettato questa cosa – commenta stupito Bartolucci –, credo che sarebbe venuto naturale a chiunque. Io sono padre di due ragazze e è anche pensando a loro che mi sono immedesimato nei suoi genitori. Con la madre poi mi sono anche sentito attraverso Messenger, mi ha ringraziandoto di cuore". A riuscire a collegare i due è stata la figlia di Tiziano, Letizia, la quale ha risposto alla richiesta di Elisa con un messaggio toccante: "Vi confermo che è davvero la persona più rara e buona del mondo. Quando l’ho chiamato poco fa per dirgli quanto il suo gesto sia stato apprezzato, mi ha risposto dicendo che l’ha fatto perché gli è sembrato normale... perché lui è così, ha un cuore grande per tutti. Sei un esempio papà!".

"Sono molto fortunato – conclude Tiziano –, perché è anche grazie alle mie ragazze se ogni giorno svolgo il mio lavoro con gioia. A tutti i giovani, da autista e da padre, mi sento di dire che, se volete divertirvi, prendere un autobus o una navetta è la cosa più sicura. Non si sa mai in cosa si può incappare la notte, quindi cercate di essere prudenti".

Alessio Zaffini