L’auto con due bimbe si sfrena il padre cerca di risalire al volante ma rimane ferito. Illese le figlie

Paura ieri alle 12.30 nelle campagne di Roncaglia per due bambine e il loro papà. Da quanto si è appreso, l’uomo era sceso un attimo dalla sua vettura lasciando all’interno le bambine legate alle cinture. Per cause imprecisate, l’auto si è sfrenata essendo vicino al ciglio di un dirupo. Appena l’uomo se n’è accorto, ha tentato il tutto per tutto per risalire in auto ma senza riuscirci venendo trascinato giù a terra dallo sportello. Per pura fortuna, la vettura si è fermata subito perché ha incontrato la fitta vegetazione e degli alberi che ostruivano la discesa. Qualcuno ha visto l’incidente ed ha chiamato i soccorsi. Sono arrivati sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. L’uomo era a terra, dolorante per dei traumi facciali e in varie parti del corpo mentre le bambine era state già estratte ed erano illese seppur particolarmente impaurite.

Per il loro papà è stato necessario il trasporto urgente all’ospedale San Salvatore di Pesaro per essere sottoposto ad una serie di accertamenti ed esami radiologici. L’auto è stata poi recuperata da un carro attrezzi.

Lo sventato pericolo per le bambine è dovuto unicamente alla presenza degli alberi che, appena due metri dopo la discesa senza freni nel dirupo, hanno bloccato la vettura ormai fuori controllo.