L’autocarro finisce contro la Punto

Scontro alle 14, in strada della Selva tra un autocarro Renault condotto da un pesarese di 57 anni, illeso, e una Fiat Punto condotta da un fanese di 75 anni, illeso, con a bordo la compagna di 51 anni, romena, portata al pronto soccorso di Fano dal 118. L’autocarro stava percorrendo via della Selva con direzione mare, malgrado il divieto per i mezzi della sua categoria. All’altezza della curva a gomito vicino al bivio per Carignano non ha dato la precedenza alla Punto, che andave in direzione contraria, scontrandosi.