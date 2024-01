L’automazione industriale, una forza del nostro entroterra

di Andrea Angelini

Radici ben salde nel territorio per poter arrivare ovunque nel mondo. Non è soltanto uno slogan ma anche il riassunto della storia professionale della Fsc Project, realtà dell’automazione industriale partita da Acqualagna e che ora è un partner di riferimento per grandi gruppi internazionali.

A capo c’è Valerio Fiorani, 38 anni: "La Fsc Project nasce 5 anni fa da un’idea che mi girava in testa dopo l’esperienza come project manager all’interno della Loccioni, (eccellenza mondiale nel campo della realizzazione di sistemi di misura). Seguire, e gestire, il flusso di commessa era un lavoro che mi entusiasmava e la Loccioni è stata davvero una grande famiglia all’interno della quale ho avuto l’opportunità di crescere come uomo e professionista fino alla nascita di mia figlia (Margherita) che mi ha fatto sentire l’esigenza di evolvere".

E qui entra in campo l’idea imprenditoriale di Fiorani: "Ho deciso di uscire dall’azienda per avvicinarmi alla famiglia, ho condiviso l’idea con Enrico Loccioni che sin da subito mi ha spinto a partire, incoraggiandomi a credere al mio sogno, supportandomi con i primi incarichi. L’approccio di partenza è stato quello di creare un sistema di gestione delle commesse Loccioni a distanza, replicando il metodo di lavoro appreso durante gli anni da collaboratore diretto; questo mi ha permesso di sviluppare una rete di cooperazione con tante altre valide realtà locali che, nell’ambito del singolo progetto, coordinavo come fossero reparti di un’unica azienda. Con il passare del tempo il progetto imprenditoriale di partenza ha cominciato ad evolversi nella direzione da me voluta sin dall’inizio ovvero creare una realtà in grado di fornire soluzioni chiavi in mano di automazione di processo così da ottimizzare i processi produttivi rendendoli più efficienti e controllati. Ci focalizziamo esclusivamente su macchine speciali totalmente customizzate per le specifiche esigenze di ogni cliente".

Partito come satellite Loccioni è arrivata oggi a seguire direttamente grandi realtà come Luxottica, Lamborghini, e molte altre: "Oggi Fsc conta 10 collaboratori tra Project Manager, Project Engineer, Meccatronici e Programmatori Software, tutti del territorio. La sede è ad Acqualagna, il mio paese, ed è stata una scelta che ho fortemente voluto per mantenere saldo il legame con le mie radici. La prospettiva di poter riuscire a fare qualcosa di importante a casa nostra portando grandi clienti, grandi sfide e nuove professionalità è uno stimolo incredibile. Questo progetto di impresa può essere di aiuto e di sviluppo per il nostro territorio per la sua natura di rete e di collaborazioni; siamo ancora all’inizio e la strada da fare, per raggiungere i traguardi che ci siamo dati, è ancora lunga ma l’entusiasmo e l’energia di percorrerla, questa strada, crescono ogni giorno di più. Le opportunità con cui ci stiamo confrontando sono sempre più stimolanti e questo ci fa guardare con grande fiducia al futuro. È un sogno impegnativo, ma non impossibile".