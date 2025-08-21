Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
21 ago 2025
AMEDEO PISCIOLINI
"L’automedica risposta alle urgenze dell’interno"

Il sindaco di Cantiano e presidente dell’Unione Montana Alessandro Piccini propone una via per i casi più delicati. "Proposta concreta per l’entroterra".

Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano e presidente dell’Unione montana

La sanità è sempre tema caldo, lo diventa ancor di più in queste settimane che ci separano dalla tornata elettorale. In una nota il sindaco di Cantiano e presidente dell’Unione montana del Catria e Nerone Alessandro Piccini, candidato alle Regionali nelle fila del Pd interviene sulla questione auto mediche definendole come risposta alla criticità del sistema emergenza-urgenza.

"Sempre più frequenti sono i turni delle Postazioni territoriali di emergenza (Potes) in cui non è presente il medico a causa della carenza di professionisti qualificati. Va ricordato che ci sono tre tipi di Potes: medicalizzata, solo con autista e infermiere dipendenti e altre non medicalizzate gestite da volontari (legge regionale n.38 del 1998). Secondo la normativa vigente, nell’attività di soccorso pubblico, l’equipaggio dell’ambulanza deve essere composto da tre figure: l’autista soccorritore, il soccorritore e l’infermiere. La presenza del medico non è obbligatoria (D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270). L’uscita quindi di un’ambulanza senza medico (per quanto magari previsto per quella postazione Potes) non è fuori norma, ed anzi è, come detto, sempre più frequente".

Come risolvere tale problematica? Piccini aggiunge…"Garantire la presenza del medico in ogni equipaggio è impossibile data la carenza di personale e togliere il medico da alcune postazioni è difficile in quanto andrebbero definiti criteri oggettivi per decidere a quali Potes assegnare il medico. Ma è possibile togliere il medico in tutte le postazioni (Potes) e strutturare l’organizzazione dell’automedica". Come? "Attualmente il medico viene utilizzato in molti casi in cui non è necessaria la sua presenza, con la conseguenza che talvolta non è disponibile quando invece serve. Questo dipende dalla inappropriatezza delle richieste di intervento. Il 118 dovrebbe infatti intervenire solo nei casi di emergenza-urgenza. Con l’istituzione dell’automedica invece, in caso di chiamata, la centrale operativa del 118 avrebbe due mezzi a disposizione: una ambulanza senza medico, con autista soccorritore e infermiere, e l’automedica, con ovviamente la presenza del medico. In questo caso, se la chiamata fosse per una emergenza-urgenza allora verrebbe inviata l’automedica. Negli altri casi invece, partirebbe soltanto l’ambulanza non medicalizzata, e sarebbe poi l’infermiere all’arrivo a valutare la situazione clinica del paziente e quindi chiamare, in un secondo tempo e se lo ritenesse necessario, in soccorso l’automedica. Quest’ultima soluzione quella dell’istituzione dell’automedica, potrebbe quindi essere una proposta concreta e fattibile, soprattutto per le aree interne". am. pi.

