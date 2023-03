L’autonomia differenziata: cosa tocca ai cittadini

Ravvivato dal risultato delle primarie del Pd a cui Articolo Uno ha partecipato votando Elly Schlein, il movimento fondato da Pierluigi Bersani rilancia un’iniziativa pubblica sull’Autonomia differenziata tra le varie regioni italiane. Se ne parlerà oggi nella sala del consiglio comunale alle ore 17 con una partecipazione di un certo spessore. A cominciare da Vasco Errani, ex presidente dell’Emilia Romagna e fondatore del movimento. Per proseguire con gli ex sindaci di Pesaro Luca Ceriscioli, ora membro della direzione provinciale Pd, e Oriano Giovanelli, direttore dell’associazione Italia Decide. Per proseguire con i sindacalisti Roberto Rossini, segretario generale della Cgil di Pesaro e Urbino, e Tuscia Sonzini, segretaria di Flc-Cgil. E concludere con Claudio Maffei, esperto in organizzazione sanitaria. L’autonomia differenziata aumenterà la diversità tra le condizioni delle varie regioni del Paese.