"L’autoparco, troppe cose in poco spazio. Il progetto? Non pervenuto"

Poco spazio, per troppe funzioni. Sul progetto per l’autoparco di Talacchio, dove dovrebbero sorgere servizi per automobilisti e camionisti insieme ad attività ricettive e commerciali, leva una voce critica la capogruppo della lista di opposizione in consiglio comunale Centrodestra per Vallefoglia, Carla Nicolini (foto). Presentato nei giorni scorsi dal sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli, il progetto, finanziato dal Pnrr per 70mila euro, è composto da numerosi tasselli: nell’area è prevista infatti la costruzione di un albergo, l’apertura di servizi per la ristorazione, la realizzazione di una stazione di rifornimento carburanti con colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, un autolavaggio, un’autofficina meccanica, un gommista, un parcheggio videosorvegliato per i camion e un’area di sosta riservata ai camper. Contemplata anche l’apertura di una nuova farmacia, già inserita nella pianta organica della regione Marche, insieme al capolinea del Brt, il bus elettrico che dovrebbe collegare Vallefoglia a Pesaro. Obiettivo, quello di dare vitalità soprattutto sul piano produttivo alla zona, puntando su una pluralità di funzioni. Perfino troppe, secondo la consigliera di FdI, Carla Nicolini. "In questi anni sono stati sbandierati tanti progetti e tanti slogan, ma di concreto abbiamo visto poco – sostiene la capogruppo - . Dell’autoparco sentiamo parlare da agosto, ma il progetto non l’abbiamo ancora visto. Considerato che la parcella di oltre 30mila euro per il lavoro del progettista è stata pagata l’estate scorsa, in gennaio abbiamo presentato un’interrogazione chiedendo che l’elaborato venisse illustrato in consiglio comunale, ma non abbiamo avuto risposte esaustive. Ma di punti da chiarire invece ce ne sarebbero molti".

Sul tavolo la lista Centrodestra per Vallefoglia mette numerose obiezioni soprattutto sulla compatibilità fra le varie funzioni previste all’interno dell’area. "O si fa l’autoparco, o si fa il capolinea dell’autobus elettrico veloce – prosegue la consigliera - . Come si può concepire la costruzione di un albergo fra i capannoni, accanto a un’autofficina e a una stazione di servizio per i camion? Soprattutto ci domandiamo che senso abbia far parcheggiare qui i camion se verranno realizzati come previsto da anni i bypass di Rio Salso e di Borgo Massano. Si rischia solo di complicare la viabilità’. Da qui, la proposta. "L’ex mensa interaziendale che da poco è stata riaperta come bar potrebbe essere affiancata da una nuova sede per servizi come la farmacia e un ambulatorio medico e spazi ad uso ufficio per il coworking. Il grande parcheggio – sostiene la consigliera Nicolini – anziché ospitare i mezzi pesanti dovrebbe diventare invece la stazione di partenza per il Bus rapido verso Pesaro".