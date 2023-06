L’autopsia rivela: "Cinque botte alla testa e poi l’emorragia fatale"

Cinque colpi alla testa e Giuseppe Tucci, vigile del fuoco, è morto per emorragia. È questo il quadro che si sta delineando a seguito dell’autopsia sul corpo 34enne, deceduto lunedì dopo un giorno e mezzo di agonia, a seguito della colluttazione con il buttafuori Klajdi Mjeshtri, 28 anni, albanese, residente a Fano, arbitro di calcio, avvenuta – nella notte tra sabato e domenica all’esterno della discoteca Frontemare di Rimini. L’esame – limitato dalla decisione di autorizzare l’espianto degli organi – ha evidenziato la presenza di un grave trauma cranico accompagnato da una vasta emorragia interna. Sul corpo del vigile del fuoco, in particolar modo su mani e braccia, non sono stati inoltre trovati segni compatibili con un tentativo di difesa. "Il nostro consulente ha smentito la fantasiosa ricostruzione dei cinquanta colpi" spiega l’avvocato Giulio Maione, difensore di Klajdi Mjeshtri. Il 28enne è stato rinchiuso in carcere con l’accusa di omicidio volontario.