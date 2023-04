L’autostoppista ladro a Pesaro: ruba portafoglio e cellulare

Pesaro, 27 aprile 2023 – Aveva approfittato della generosità degli automobilisti in transito a Vallefoglia, rubando loro portafogli e cellulare, ma è stato scoperto e identificato dai carabinieri di Vallefoglia che lo hanno denunciato per furto aggravato. Protagonista è un marocchino della zona, già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati precedenti, il quale era solito muoversi in autostop. Vedendolo ai bordi della strada bisognoso di un passaggio, più di uno si era fermato per aiutarlo e portarlo a destinazione. Nel primo caso un uomo di 64 anni a cui il marocchino chiede un passaggio.

Il nordafricano sale e, senza che il conducente se ne accorge, riesce a sottrargli il telefono cellulare. L’uomo si accorge del furto solamente dopo e lo denuncia ai carabinieri a cui fornisce le generalità dell’uomo a cui ha dato un passaggio. Vittima di un secondo episodio una donna del posto che accoglie il marocchino nella sua auto dalla quale, durante il percorso, spariscono una borsetta contenente denaro, documenti ed altro che la donna teneva in borsa. Scatta un’altra denuncia. Proprio sulla base delle testimonianze i carabinieri sono risaliti all’autore dei furti.