Lavanda in fiore e Festa del Creato L’estate di Mombaroccio decolla

E’ stato presentato, nella sede di Confcommercio Marche Nord, dal direttore generale Amerigo Varotti e dal sindaco Emanuele Petrucci il programma di eventi che animerà l’estate a Mombaroccio. L’amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco e altre associazioni ha ideato un calendario che spazia dalla cultura alla musica, dall’arte alle feste tradizionali, in grado di soddisfare tutti i gusti e promuovere e valorizzare il territorio. "Cominciamo già da questo weekend – ha detto il sindaco – con la ‘Lavanda in fiore’ congiuntamente con la Festa del Creato per percorrere 4 mesi estivi fra eventi culturali, enogastronomici, musicali che spaziano dai più giovani ai meno giovani. Senza dimenticare convegni culturali ed anche socio sanitari legati in particolare alla salute mentale. Vediamo nella festa del Beato Sante (22-23 luglio) l’evento più importante del 2023 per la sua unicità in quanto ricorrono gli 800 anni dalla costruzione del nostro amato convento sia perché per noi il Santuario è punto di riferimento culturale e spirituale".

Come accennato dal sindaco il primo appuntamento è in calendario domani e domenica dalle 10 alle 20, all’Azienda Agricola "L’Infinito" dove si svolge la "Festa della lavanda" (replica l’1 e 2 luglio). Non solo colline tinte di viola e affacciate sul mare per un paesaggio mozzafiato, ma anche tante attività alla scoperta della natura che ci circonda:

dalla coltivazione all’estrazione dell’olio essenziale; dimostrazioni di come si distilla la lavanda e si utilizzano le piante officinali (le domeniche alle 10.30 e 16); percorsi naturalistici all’interno del bosco e tra i campi di lavanda, a cura degli alunni dell’istituto Barocci e di Andrea Fazi; disegni e pittura en plain air, con il pittore Ugo Felici;  concerto di campane tibetane (le domeniche alle 18:30);  Hata Yoga e suoni dall’India;  Incontro con gli animali da fattoria, con Fattoria didattica Linfa; Street Food.

Sempre domenica dalle 9 alle 18, al Convento del Beato Sante la "Festa del creato" e dalle 11 alle 12.30, in piazza Barocci il "Raduno Fiat 500 d’epoca". Poi mercoledì 28 alle ore 21 a nella pista polivalente di Montegiano "L’usignolo dell’imperatore", spettacolo per bambini e ragazzi Quindi tanti appuntamenti in programma anche nei mesi di luglio, agosto e settembre.

