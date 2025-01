L’Avis di Fermignano cresce e stupisce per i suoi numeri record

L’Avis di Fermignano ha concluso un anno straordinario, con numeri da record: 1072 donazioni, 368 donatori con almeno una donazione e 38 nuovi donatori nel 2024. Superati i dati già ottimi del 2023 (1056 donazioni), un trend costantemente in crescita dal 2017, quando le donazioni erano state 600.

Un risultato frutto del lavoro costante e ben organizzato del direttivo, che durante l’anno ha organizzato iniziative per promuovere la donazione, come i trekking del donatore, un convegno, gare di pesca e gare di briscola, collaborando anche con società sportive, tramite l’installazione di striscioni promozionali, per raggiungere un pubblico più ampio.

Un direttivo vicino alla conclusione, tra poco ci sarà infatti l’elezione del nuovo consiglio direttivo e delle cariche sociali. "Sono stati otto anni intensi e appaganti, due mandati durante i quali ho avuto il privilegio di presiedere un gruppo straordinario di persone – dichiara il presidente Giorgio Cancellieri –. La loro dedizione, competenza e spirito collaborativo hanno reso possibile la crescita dell’associazione e il raggiungimento di questi risultati".

Tanti i progetti in corso, prima fra tutte l’installazione di un cippo, accanto al Monumento ai Caduti, un’opera per responsabilizzare i cittadini e ricordare quotidianamente l’importanza della donazione di sangue. L’iniziativa, già autorizzata dalle autorità competenti, sarà finanziata in parte da Avis e in parte da contributi di aziende locali. Cancellieri evidenzia che la donazione non è solo un atto di altruismo, ma un contributo fondamentale al sistema sanitario: sangue ed emoderivati sono risorse indispensabili per interventi chirurgici, trattamenti oncologici e complicazioni durante le gravidanze. Per questo, invita a coltivare una forte coscienza civica, superando paure e pregiudizi culturali legati alla donazione.

"Donare è un privilegio: chi dona è in salute e proprio per questo può compiere un gesto di solidarietà verso chi ne ha bisogno. Oggi si dona per aiutare un altro, ma domani potremmo essere noi stessi ad averne bisogno". Conclude con la proposta di rivedere la normativa sulla donazione legate all’età: "Chi supera 65 anni è limitato a due donazioni annuali, anche se in ottima salute. Con l’aumento dell’aspettativa e della qualità di vita chi è idoneo dovrebbe poter continuare a donare, indipendentemente dall’età".

Valentina Damiani