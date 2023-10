L’Avis di Terre Roveresche: 20 anni di impegno al servizio del valore della vita

Vent’anni dalla fondazione, per l’Avis Comunale di Terre Roveresche, che domenica festeggerà i 4 lustri. Costituita nell’ottobre 2003 da 6 amici di Piagge, da allora è via via cresciuta, con il coinvolgimento dei cittadini di San Giorgio, Orciano e Barchi (che dal 2017, insieme a Piagge, fanno parte di Terre Roveresche) e oggi conta circa 150 donatori. I festeggiamenti prevedono alle 9,45 a San Giorgio il corteo dei labari con la banda cittadina ‘Garavini’ che terminerà con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento al donatore di via Roma. Poi trasferimento a Orciano, dove alle 11 sarà celebrata la Messa alla chiesa di S. Cristoforo. A seguire, momento conviviale al ristorante ‘Il Castagno’, con consegna dei riconoscimenti ai donatori benemeriti. "Abbiamo già avuto l’adesione di 28 consorelle – evidenziano il presidente di Avis Terre Roveresche Valter Boiani e la sua vice Flavia Ceccarelli – e ciò dimostra la forte coesione che esiste tra i vari gruppi, accomunati dall’obiettivo di incentivare la cultura della solidarietà e rafforzare il messaggio sull’importanza, per le strutture sanitarie, di disporre di adeguate scorte ematiche". "I donatori del sangue – sottolinea il sindaco Antonio Sebastianelli – offrono un insostituibile apporto al sistema trasfusionale. Agli iscritti della nostra Avis va la gratitudine della comunità per aver raggiunto il traguardo dei 20 anni di impegno nel promuovere il dono al servizio della vita".

s.fr.