L’Avis Gallo e Petriano festeggia l’anniversario. Premi ai donatori

Domenica l’Avis di Gallo e Petriano festeggia il 55° anniversario. "Come associazione Avis siamo attivi dal 1968- spiega il presidente Giorgio Cappuccini- abbiamo attualmente 150 donatori attivi, i quali donano regolarmente. Nel corso dell’anno 2022 abbiamo effettuato 373 donazioni. Due punti mi piace sottolineare: le donazioni ed i giovani. Le donazioni sono in costante aumento, con un notevole incremento delle donazioni di plasma. Il plasma è importante come il sangue, ricordiamo i farmaci salvavita plasmaderivati. I giovani, anche appena diciottenni, si stanno avvicinando al mondo della donazione di sangue. I giovani hanno ben saldi i valori della solidarietà. Avremo la testimonianza di Virginia, 18 anni compiuti da soli 6 mesi e già donatrice. Abbiamo interi nuclei famigliari di donatori, i figli seguono le orme e le gesta dei genitori. Dico che "abbiamo" fatto donazioni, perché anche il sottoscritto dona regolarmente plasma ogni mese, del resto come presidente debbo dare il "buon esempio", nella mia famiglia siamo in 4 e tutti siamo donatori di sangue e plasma. Concludo facendo un plauso a tutti i premiati, con particolare riguardo alla 6 donne che riceveranno il distintivo in oro". Per la ricorrenza saranno premiati 139 donatori con i classici distintivo: n. 51 rame (per aver fatto 8 donazioni), n. 41 argento (per aver fatto 16 donazioni), n. 13 argento dorato (per aver fatto 36 donazioni), n. 23 Oro, di cui 6 donne (per aver fatto 50 donazioni), n. 4 Oro con Rubino (per aver fatto 75 donazioni), n. 5 Oro con Smeraldo (per aver fatto 100 donazioni), n. 2 Oro con Diamante (per aver fatto 120 donazioni). Il programma inizierà con l’accoglienza delle delegazioni di tutte le Avis della provincia. Seguirà il corteo per le vie cittadine con la sfilata dei labari e la banda musicale di Montelabbate. Seguirà una cerimonia religiosa animata dal coro "Gallo in canto" e una cerimonia civile al "Centro sociale di Gallo" con gli interventi del Presidente regionale Avis Daniele Ragnetti, Presidente provinciale Hermann Graziano, Responsabile del centro trasfusionale di Urbino Gianluca Riganello e Responsabile del centro trasfusionale di Senigallia-Jesi e Fabriano Giuseppe Furlò.

Amedeo Pisciolini