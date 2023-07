L’Avis inaugura i giochi per bambini: venerdì merenda per tutti al Miralfiore

Avis Comunale Pesaro venerdì prossimo dalle ore 16.30 alle ore 19.00 inaugurerà, nell’area giochi del Parco Miralfiore, i giochi per bambini donati dall’Associazione alla città di Pesaro. Per l’occasione verrà offerta una merenda a tutti i bambini presenti e ci sarà l’animazione di Pesaro Village. Sarà presente il punto informazioni e prenotazioni, dove i donatori potranno prenotare la propria donazione, mentre i non donatori potranno fissare la visita di idoneità alla donazione. "Trasmettere l’importanza della donazione di sangue alle nuove generazioni è istruire al senso civico e morale".