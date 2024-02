L’Avis Montecalvo piazza il sorpasso. Ma è ancora tutto aperto Nel girone A di Prima categoria, l'Avis Montecalvo torna in testa seguito dal Lunano e dalla Nuova Real Metauro. Numeri e prospettive delle squadre in lotta per la salvezza. In Coppa Marche, vittoria della Real Cameranense. Squadra della settimana e prossimi incontri.