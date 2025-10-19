L’Avis Sassocorvaro azzecca un tris di gol

muraglia
1
mercatellese
1
MURAGLIA: Bregu, Carnaroli (14’ st Federici), Lunadei (41’ st Montinaro), Sensoli (25’ st Balapitiya), Baldini, Magnani, Fabi (1’ st Fuzzi), Falcioni (28’ st Clementi), Tartaglia, Rossini, Gurini. All. La Volpicella.
MERCATELLESE: Rossi, Sansuini, Gregori, Seck, Ruci, Bricca, Cerpolini (12’ st Matteucci), Ciaffoni (32’ st Fiore), Bozzi (41’ st Ciasullo), Corsini, Cappelletti (23’ st Agnesi). All. Sbrega. Arbitro: Nicoletti di Macerata.
Reti: 7’ pt Baldini, 30’ st Corsini
PESARO
Continua la scia di pareggi per il Muraglia che divide la posta con la Mercatellese. In avvio Baldini porta in vantaggio i locali con un siluro dalla tre quarti che trova una deviazione che beffa Rossi. Il pari arriva grazie a Corsini che taglia alle spalle di Lunadei e infila. La Mercatellese al 39’ trova anche il raddoppio ma l’arbitro annulla per fallo sul portiere. Sul finale chance per i ragazzi di La Volpicella che dal limite a porta spalancata impatta male e la palla esce a lato.