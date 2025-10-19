Qualcosa si muove

Valerio Baroncini
Qualcosa si muove
Pesaro
L'Avis Sassocorvaro azzecca un tris di gol
19 ott 2025
LUIGI DIOTALEVI
Cronaca
L'Avis Sassocorvaro azzecca un tris di gol

Finisce invece in parità il match di Pesaro. Una rete per parte tra il Muraglia e gli ospiti della Mercatellese

muraglia

1

mercatellese

1

MURAGLIA: Bregu, Carnaroli (14’ st Federici), Lunadei (41’ st Montinaro), Sensoli (25’ st Balapitiya), Baldini, Magnani, Fabi (1’ st Fuzzi), Falcioni (28’ st Clementi), Tartaglia, Rossini, Gurini. All. La Volpicella.

MERCATELLESE: Rossi, Sansuini, Gregori, Seck, Ruci, Bricca, Cerpolini (12’ st Matteucci), Ciaffoni (32’ st Fiore), Bozzi (41’ st Ciasullo), Corsini, Cappelletti (23’ st Agnesi). All. Sbrega. Arbitro: Nicoletti di Macerata.

Reti: 7’ pt Baldini, 30’ st Corsini

PESARO

Continua la scia di pareggi per il Muraglia che divide la posta con la Mercatellese. In avvio Baldini porta in vantaggio i locali con un siluro dalla tre quarti che trova una deviazione che beffa Rossi. Il pari arriva grazie a Corsini che taglia alle spalle di Lunadei e infila. La Mercatellese al 39’ trova anche il raddoppio ma l’arbitro annulla per fallo sul portiere. Sul finale chance per i ragazzi di La Volpicella che dal limite a porta spalancata impatta male e la palla esce a lato.

