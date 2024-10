Lavora a maglia e cucina: i 103 anni speciali di Esterina Amadori

Centotre anni e non sentirli. Esterina Amadori, per tutti "Tina", ha tagliato il prestigioso traguardo con la leggerezza, l’eleganza, il calore e la giovialità di una super nonna in perfetta forma. Ieri è stata festeggiata da tutta la sua famiglia. Nata a Urbino "Tina" si era trasferita a Villa Fastiggi nel 1940, per poi sposarsi nel 1943. Qui è stata apprezzata per qualità morali e operosità. Donna positiva e gran lavoratrice, "Tina" ha due figli di 78 e 80 anni, e tanti nipoti e pronipoti. Nonostante l’età, pulisce e lessa le bietole, cucina, lavora a maglia e ha perfino regalato delle presine fatte da lei al ristorante dove si era trovata bene e dove è tornata a festeggiare ieri. Scarpe con i tacchi e sorriso a 31 denti, mostra ancora uno spirito giovanile da fare invidia. Auguri da tutta la redazione del "Carlino".