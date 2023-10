Lavorare per la cultura, un atto di coraggio

Molto spesso, anche nel mondo industriale, vengono dati premi alla produzione, ma non sempre è così: delle volte, come dice anche il detto, "poco è meglio". All’Alexander Museum Palace Hotel, infatti, si è tenuta la seconda edizione del premio nazionale “Editoria di Merito“, istituita dal padrone di casa, il conte Alessandro Marcucci Pinoli. Questo elogio, che consiste in una pergamena con i meriti ed in una statua donata dalla Fiam, va a celebrare le case editrici medie, quelle che, specializzate in un determinato settore editoriale, stampano pochi libri ma buoni, magari volti all’ambito accademico o artistico: "Questo rientra nel mio obiettivo di valorizzazione del buon esempio – spiega il conte Marcucci Pinoli –. Ci sono case editrici che fanno uscire centinaia di libri al giorno e questo crea in un lettore una sensazione di confusione, perché lo espone a moltissime scelte. Questi editori, cosiddetti medi, propongono una selezione determinata di libri per un pubblico appassionato di un certo campo. Ciò è quello che bisognerebbe valorizzare, senza guardare alla pubblicazione commerciale, ma a quella ricercata e amata dal proprio pubblico".

In giurìa, il poeta Claudio Recalcati, la consulente di comunicazione Anna Maria Balestra e lo scrittore Giorgio Leonardi, con l’aggiunta di interventi musicali tratti dai brani e dalle opere di Haendel, a cura di Pamela Lucciarini: "Questo è un premio molto importante, a cui tutti noi abbiamo dedicato tanto tempo – racconta Claudio Recalcati, presidente di giurìa –. Ogni membro della giuria aveva la sua scelta di case editrici, che ha portato ad uno scambio di idee durato un anno. Inizialmente le case editrici erano una decina, poi, guardando le pubblicazioni fatte e i campi d’interesse, abbiamo optato per queste tre. È stato un lavoro lungo, indubbiamente, ma allo stesso tempo gratificante. È giusto che si valorizzino queste attività".

Le case editrici vincitrici della seconda edizione sono: le milanesi Franco Angeli e Ares editore e la barese Les Flaneurs edizioni. L’emozione da parte dei premiati, ovviamente, non era poca: "Questo per noi è un grandissimo onore – dice Alessio Rega, direttore di Les Flaneurs –. Sapere che qualcuno ama il lavoro che svolgiamo e che, anzi, ce lo elogia pure, non c’è che dire, ci fa amare ancora di più quello che facciamo. Sicuramente metteremo i premi all’ingresso della nostra redazione, così che tutti possano vederlo".

"È dagli anni ’50 che portiamo sempre avanti con passione il nostro mestiere – spiega Ilaria Angeli, della Franco Angeli –. La nostra è un’attività di famiglia, ci sono state generazioni di editori che hanno visto passare generazioni di scrittori e saggisti. Tenga conto che noi stampiano sui 600 libri all’anno, più che altro manualistica e saggistica".

"Noi siamo nati come una casa editrice di stampo spirituale – dice Alessandro Rivali, della Ares editore –, poi ci siamo specializzati nel campo della poesia, teatro e abbiamo rinnovato la collana di storia. Anche se Ares è un acronimo per Associazione Ricerca E Studi, noi ci sentiamo dei guerrieri e questo premio lo dedicherei al guerriero che ha "condotto" la casa editrice per più di cinquant’anni, Cesare Cavalleri".

Alessio Zaffini