Lavoratori a fianco dei dirigenti. L’idea che può essere valore aggiunto

Pesaro era stata una delle più attive non solo a livello regionale, ma anche nazionale nel raccogliere firme per una proposta di legge per far terminare gli scontri all’interno delle le aziende: un rappresentante dei lavoratori dentro i consigli d’amministrazione. In totale in provincia nel 2022 vennero raccolte su iniziativa della Cisl 2500 firme di cui 800 nella sola Pesaro "firme vere e non quelle che si raccolgono online", ha detto Maurizio Andreolini della Cisl parlando di questa legge che è stata approvata dal parlamento. Perché di questo si è parlato ieri a palazzo Gradari in un convegno promosso da Fratelli d’Italia e che ha visto la presenza di Lorenzo Malagola deputato di FdI e segretario della commissione Lavoro e relatore della legge sulla partecipazione. L’esponente ha chiuso i lavori affermando "che il patto tra datori di lavoro e dipendenti si è chiuso con gli scontri iniziati negli anni Settanta, ed è andato avanti fino ad oltre gli anni Duemila. Una legge importante quella della partecipazione – ha detto Malagola – perché siamo dentro le guerre ed anche alla quinta rivoluzione industriale dettata dall’Intelligenza Artificiale. La partecipazione ed anche la socialità rappresentano il valore aggiunto e di crescita all’interno delle aziende, sia grandi che piccole".

Il finale di una giornata che ha visto alternarsi – sala piena – diversi relatori. A guidare i lavori il consigliere comunale Michele Redaelli, dopodiché hanno preso la parola Maurizio Andreolini della Cisl che era in piazza tre anni fa a raccogliere le firme, quindi Daniele Tanoni responsabile di diritto del lavoro e relazione relazioni sindacali di Confindustria, quindi Sandro Cardinali vicepresidente della Compagnia delle Opere, Gilberto Gasperoni della Confartigianato Marche, quindi Nicola Baiocchi consigliere regionale di Fratelli d’Italia in corsa per la riconferma.

Presente anche Lucia Albano sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle finanze. Non una idea rivoluzionaria, quella dei dipendenti nella stanza dei bottoni, perché la partecipazione di un rappresentante dei lavoratori all’interno dei cda delle aziende è in vigore da tempo in Francia e non solo.

Applicazione facile visto che il ministero ha messo sul tavolo 70 milioni per facilitare i processi? Una risposta in questo senso graduale, è arrivata da Maurizio Andreolini che ha parlato di un processo che deve partire attraverso le municipalizzate e le aziende partecipate dagli enti pubblici anche perché la legge invita ma non comanda.

Uno degli aspetti sottolineati nei vari interventi è cercare di arrivare alla fine delle contrapposizioni tra dipendenti e datori di lavoro "perché l’importante è lavorare tutti assieme e fare squadra perché fare gruppo rappresenta un valore aggiunto e quindi crescita ed i lavoratori devono entrare nell’aziende contenti di quello che fanno e quindi partecipi allo sviluppo", ha detto Sandro Cardinali di Compagnia delle Opere. Mentre Gilberto Gasparoni di Confartigiato ha toccato anche il punto del problema della manodopera specializzata sempre più difficile da trovare "e quindi creare partecipazione dentro le aziende, quel clima positivo che porti anche alla fidelizzazione dei dipendenti. Una idea che ci piace e noi collaboreremo".

m.g.