Lavoratori, il grande freddo. Nei prossimi dieci anni 17mila in meno nella provincia

Nei prossimi dieci anni avremo circa 17mila potenziali lavoratori in meno nella nostra provincia. Secondo l’ufficio studi della Cgia di Mestre infatti, a causa del calo demografico, dal 2025 al 2035 a Pesaro e Urbino è previsto un calo di popolazione in età lavorativa del 7,6%, passando dagli attuali 219.897 lavoratori a 203.110 (-16.787).

Un calo che vede la nostra provincia in linea con quanto accadrà nel nostro Paese, dove è prevista una diminuzione media del 7,8% e la perdita di circa 3milioni di persone in età lavorativa in dieci anni. Stesso calo percentuale anche per la regione Marche, dove tra le varie province ad avere una previsione peggiore è quella di Ascoli Piceno (con un -10,4%) seguita da Macerata dove è previsto un calo dell’8,7%, mentre la provincia di Ancona è quella che subirà la minore diminuzione: in dieci anni nel capoluogo marchigiano è previsto un calo di persone in età lavorativa di circa il 6,5%.

Con un numero sempre più ridotto di giovani, a cui si somma un sempre più consistente gruppo di lavoratori prossimi all’uscita dal mercato del lavoro per raggiunti limiti d’età, secondo l’associazione saranno le piccole imprese a soffrire maggiormente, visto che già oggi fanno difficoltà a trovare manodopera specializzata. Mentre per quanto riguarda le grandi imprese, invece, la problematica potrebbe risultare meno rilevante – secondo la Cgia di Mestre -: grazie alla possibilità di offrire salari superiori alla media, orari flessibili, benefit e pacchetti di welfare aziendale, i giovani presenti sul mercato del lavoro tenderanno a preferire le realtà più strutturate piuttosto che le piccole e micro imprese che solo in piccola parte sono in grado di erogare tali benefici.

Ad entrare nel dettaglio commentando i dati dello studio, è Enrico Mancini, presidente area territoriale Pesaro di Confartigianato: "I dati sul previsto calo di circa 17mila lavoratori nella provincia di Pesaro Urbino nei prossimi 10 anni sono un campanello d’allarme che non possiamo ignorare, anche perché il problema riguarda tutta l’Italia – dice -. Le micro e piccole imprese soffrono già ora la difficoltà di reperire personale qualificato, ma crediamo che si debba mantenere una visione positiva. Fondamentale è investire nella formazione tecnica, rafforzare il legame tra scuola e mondo del lavoro e incentivare il rientro dei giovani nel tessuto produttivo locale. Occorre inoltre semplificare l’accesso agli strumenti di welfare aziendale anche per le piccole imprese, affinché possano competere sul piano dell’attrattività occupazionale. Solo con un’azione condivisa tra istituzioni, scuola e imprese potremo invertire questa tendenza e dare un futuro al territorio".

Alice Muri