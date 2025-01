Lavoratori sfruttati 12 ore al giorno. Due arresti

Lavoravano anche 12 ore al giorno vivendo in condizioni al limite della sopravvivenza. Due imprenditori di origine cinese, marito e moglie, sono finiti in manette con l’accusa di caporalato. Secondo gli investigatori sfruttavano manodopera nel settore tessile e sono stati arrestati dai carabinieri nei giorni scorsi. L’operazione è stata condotta dai militari del nucleo ispettorato del lavoro di Pesaro e Urbino, in collaborazione con la stazione carabinieri di Urbania, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini cinesi, residenti a Piandimeleto e domiciliati a Urbania.

I due sono accusati di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro. Le indagini hanno portato alla luce un sistema consolidato di sfruttamento lavorativo ai danni di connazionali impiegati nel polo tessile della zona. L’indagine è stata avviata due anni fa, nel gennaio 2023, durante un’ispezione in un’azienda tessile locale. I rilievi effettuati dai carabinieri hanno rivelato come i lavoratori fossero reclutati tra persone in condizioni di estrema vulnerabilità. Molti di loro, immigrati in cerca di stabilità economica e di un contratto per il permesso di soggiorno, venivano impiegati per turni superiori a 12 ore al giorno, percependo salari di circa 1.000 euro al mese. I contratti ufficiali, spesso part-time, avrebbero mascherato un impiego reale ben oltre i limiti consentiti dalla legge, con gravi violazioni contributive a danno dell’Inps. Oltre al pesante sfruttamento lavorativo i dipendenti vivevano in condizioni al limite della sopravvivenza.

Dimoravano all’interno degli stessi laboratori tessili, in appartamenti privi di riscaldamento, sporchi e in pessime condizioni igieniche. Gli arrestati avrebbero operato attraverso un meccanismo di "apri e chiudi" aziendale: chiusure e aperture di nuove imprese a distanza di pochi anni per eludere controlli, mantenendo la gestione effettiva e continuando a sfruttare gli stessi lavoratori, locali e macchinari.

Le nuove società, intestate a prestanome, avrebbero poi proseguito l’attività con lo stesso modus operandi, garantendo agli indagati di aggirare le normative e abbattere i costi del lavoro. I due arrestati, come disposto dal gip del tribunale di Urbino, sono stati condotti al carcere di Villa Fastiggi e dovranno difendersi dall’accusa di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro.

