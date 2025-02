Lavorazione carni:. Ferri salva la tradizione

Salvare il rito delle carni che faceva parte della civiltà contadina e trasmetterlo alle giovani generazioni per far loro capire l’importanza del consumo consapevole a chilometro zero di cibo di qualità. Sono i principi che muovono Valerio Ferri del ristorante “Le Fontane“ di Cagli che per domani organizza “Conciato e mangiato“ nel suo locale in strada Cagli Pergola 126 (info e prenotazioni 335 8356863). Il programma: alle 9,30 il laboratorio della lavorazione e concia delle carni, alle 10,30 la colazione della tradizione, alle 13 il pranzo della tradizione con la gran grigliata alla brace con insalata misticanza, le mezze maniche artigianali con cotiche e fagioli, il gelato al limone con salsa all’arancio, biscotteria, acqua vino e caffè. La partecipazione al laboratorio con colazione costa 15 euro, se ci si ferma a pranzo in tutto 40 euro, laboratorio compreso. "Il nostro obiettivo – spiega Valerio Ferri – è fare conoscere alle giovani generazioni ciò che facevano i nostri nonni a gennaio. La concia delle carni era un rito fondamentale nell’anno"

d. e.