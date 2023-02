Lavori a casa Rossini: si pulisce la facciata

Il tempo e qualche acciacco di troppo per cui la casa di Rossini entra in un salone di... bellezza. Ieri mattina hanno montato le impalcature perché sono partiti i lavori per la pulizia della facciata, il recupero degli infissi e il consolidamento delle parti in marmo e del balconcino e quindi anche una ripulita alle grondaie. "Se non intervengono sorprese, e non credo che ve ne saranno fatta eccezione per gli eventi legati al maltempo – dice l’assessore Riccardo Pozzi – i lavori pensiamo che si concluderanno per le festività pasquali. Comunque il museo casa di Rossini anche con le impalcature resterà aperto per le visite".

Questo maquillage di casa Rossini era stato messo in cantiere da mesi e prevede una spesa complessiva di 92mila euro, 60mila dei quali sono stati messi a disposizione dell’amministrazione dalla Fondazione Cassa di Risparmio "con la quale abbiamo attivato una importante sinergia e che ringraziamo – dice il vicesindaco Daniele Vimini – per la sua attenzione e presenza costante sul territorio". Come molti ricordano all’interno del palazzo di via Passeri della Fondazione è ospitato il museo multimediale dedicato a Gioacchino Rossini. "Anche una operazione – continuano i due esponenti di giunta – che ci permetterà di mettere in sicurezza e rendere ancora più bello uno dei luoghi simbolo della città". Una casa-cartolina quella di Rossini anche perché è uno dei luoghi più visitati della città e dove è facile vedere davanti frotte di turisti in attesa di entrare in tutti i mesi dell’anno.

Questo appalto, che avviene in accordo con la Soprintendenza ai Beni Culturali, è stato vinto da una ditta specializzata nel settore restuaro, la Gamma di Fano. Tra gli interventi previsti anche una rampa di accesso per facilitare l’ingresso ai portatori di handicap.

Ma dall’opposizione, e cioè da Michele Redaelli di Forza Italia e da Giulia Marchionni di Prima c’è Pesaro, arriva un invito a fare di più: "Su casa Rossini è importante intervenire seriamente e strutturalmente, non basta tinteggiare. Già un anno fa in occasione del compleanno di Rossini avevamo portato in discussione in commissione Cultura il tema della precarietà di casa Rossini chiedendo un intervento urgente per la facciata con evidenti segni di ammaloramento e abbiamo chiesto che si potesse iniziare una progettazione riguardante la struttura per una complessiva messa in sicurezza. Altro aspetto importante della nostra richiesta – continuano i due esponenti di minoranza – riguardava l’accessibilità dei disabili che ora è parziale ed è limitata al pieno terra". Il finale: "Non basta solo una mano di vernice fresca per coprire le magagne".