Lavori a Mazzaferro verso le ultime battute

Sono in dirittura d’arrivo i lavori che concludono la serie di molteplici interventi tra Urbino e Mazzaferro, e tra non molti giorni ci potrebbe essere l’inaugurazione di tutto il complesso che riqualifica il tragitto tra il capoluogo e il quartiere.

In questi giorni infatti si sta rimodulando l’incrocio tra la Statale di Bocca Trabaria e via Strada Rossa, ultimo tassello che ha lo scopo di aggiungere alcuni posti auto rimodulando gli spartitraffico dell’incrocio stesso. Nei mesi scorsi invece erano stati eseguiti il nuovo marciapiede dal bivio dei Collegi all’ingresso della frazione e il nuovo muro di contenimento franato in seguito alla perdita d’acqua, episodio che ha poi dato il via a una lunga serie di disagi per i residenti del quartiere per quel che riguarda anche la rete telefonica.

g. v.