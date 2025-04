Lavori a piazza Redi, sindaco e assessore sperano ancora: "I residenti aspettano cifre certe sull’intervento"

Il sindaco Andrea Biancani e l’assessora Mila Della Dora incontreranno di nuovo gli amministratori di condominio di piazza Redi prima di Pasqua, per verificare se ci saranno o meno le condizioni per avviare in compartecipazione (residenti ed amministrazione) i lavori di restyling della zona. "Abbiamo sentito gli amministratori di condominio che ci hanno comunicato che ancora non sono concluse le riunioni con i condomini – dicono sindaco e assessora –. Poi coloro che hanno risposto in maniera negativa in realtà non hanno detto ‘no’, ma aspettano di sapere una cifra certa dell’intervento. Per questo gli amministratori si stanno attivando con dei tecnici per avere informazioni più specifiche sui preventivi". Nonostante le fumate nere da parte di alcuni condomini, la partita non è quindi ancora chiusa e nei prossimi giorni arriverà da parte dei condomini la risposta definitiva.