Lavori a Ponte degli Alberi, il traffico è andato subito in tilt

Sono cominciati ieri, come da programma, i lavori per la sistemazione della carreggiata sul ponte che dà sul canale di alimentazione della centrale idroelettrica, a Ponte degli Alberi. Non tutti erano al corrente della chiusura al traffico della Flaminia, tant’è che nel breve spazio in cui ci siamo fermati per prendere delle foto almeno tre automezzi che venivano dalla direzione di Tavernelle hanno dovuto fare inversione e tornare indietro. La durata dei lavori è prevista fino all’11 di ottobre. Una ulteriore complicazione al traffico verrà dal fatto che entro novembre dovranno essere completati i lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra via Risorgimento e la Mondaviese, a Fossombrone. Non si sa ancora di preciso quando ci sarà l’avvio del cantiere: "Con la ditta ne parleremo probabilmente domani (mercoledì 27, ndr) – spiega il vice sindaco di Fossombrone Michele Chiarabilli –, ma in ogni caso per questioni di rendicontazione tutto dovrà essere concluso per dicembre, il che significa che al più tardi i lavori dovranno terminare a novembre". Ne consegue che ci sarà per forza un lasso di tempo in cui i due cantieri funzioneranno in contemporanea. Già adesso che viene dalla direzione di Fano deve prendere la superstrada per arrivare a Fossombrone. Chi viene da Montefelcino ha anche la scelta della strada di campagna detta “di Pitrok“ ma si tratta di una bretella piuttosto sconnessa e comunque Chiarabilli ci avverte che il Comune di Fossombrone ci metterà un divieto di transito in direzione di Montefelcino per i non residenti nella città metaurense. Col cantiere aperto sulla Mondaviese, per arrivare a Fossombrone sia chi viene dalla direzione di Fano che chi viene da quella di Urbino dovrà usare l’uscita ovest della 73bis, a meno che, nel secondo caso, non usi la Flaminia (poco probabile). Adriabus intanto fa sapere che le fermate lungo Flaminia comprese tra la rotatoria di Tavernelle e la zona industriale di Fossombrone saranno soppresse e che le fermate utilizzabili più vicine sono quelle collocate in via temporanea nei pressi della rotatoria di Tavernelle e quelle di Fossombrone-zona industriale.

a. bia.