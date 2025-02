Lavori A14: interrogazione parlamentare

L’appello del sindaco Andrea Biancani, che sollecitava i parlamentari del territorio di "adoperarsi quanto prima per il proseguimento degli interventi sulle opere di Società Autostrade", è stato accolto dall’onorevole Augusto Curti (foto), membro della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici che ha presentato un’interrogazione parlamentare, firmata anche dall’onorevole Irene Manzi, per richiedere l’avvio immediato dei lavori sui cinque interventi che, secondo anche quanto dichiarato dagli stessi vertici di Società Autostrade, sarebbero dovuti partire, seppur in ritardo, entro dicembre 2024.

"La città di Pesaro necessita con urgenza di interventi infrastrutturali strategici, funzionali alla mobilità urbana, interurbana e soprattutto per consentire miglior collegamento tra i quartieri e le aree industriali della città e gli accessi all’autostrada, quali: Circonvallazione di Santa Veneranda; potenziamento della S. P. 423 Urbinate; rotatoria di Borgo Santa Maria; nuova bretella di Adduzione Ovest di Pesaro sud (c.d. Bretella Fratelli Gamba); ampliamento a 4 corsie della strada Interquartieri", viene sottolineato da Biancani e Curti, e ripreso nell’interrogazione parlamentare che fa riferimento alla Convenzione stipulata nel 2013 tra il Comune di Pesaro, la Provincia di Pesaro e Urbino, la Regione Marche e la stessa Società Autostrade, volta a potenziare l’assetto viario e ad efficientare la rete di connessione con l’autostrada, con un investimento quantificato in 74 milioni di euro e incrementato a febbraio 2024 a 170 milioni di euro con l’aggiornamento dello schema di atto aggiuntivo alla Convenzione.