Lavori ai loculi, il Comune aiuta le famiglie

Sono trecentosessantacinque i loculi nei cimiteri di Urbino e Pieve di Cagna sono in gravi condizioni e devono essere ristrutturati. A spiegare la situazione, il sindaco Maurizio Gambini assieme all’architetto Mara Mandolini e a Urbino Servizi, che si occupa della gestione dei cimiteri comunali. I loculi interessati da degrado strutturale e da infiltrazioni sono a San Bernardino il lotto 1983 monte e valle e due lotti 1985 monte e valle, per un totale di 260 loculi; a Pieve di Cagna invece i loculi sono 105 divisi tra il lotto destra ingresso valle e il lotto sinistra ingresso monte. "La manutenzione sia ordinaria che straordinaria – spiegano i tecnici – spetterebbe ai proprietari, ma vista la situazione precaria, pur di fare i lavori il comune si farà carico di autorizzazioni, pareri, progetto, appalto e direzione dei lavori. In cambio si chiede ai proprietari dei loculi o ai loro eredi di versare entro il 31 agosto al comune una cifra pari a 160 euro per ogni loculo posseduto a Urbino, e 175 euro per ogni loculo a Pieve di Cagna. I lavori consisteranno nel ripristino del solaio e delle ventaglie, nel rifacimento della copertura in carta catramata, delle grondaie, dei discendenti e nel ripristino delle facciate. Saranno esclusi invece interventi sugli elementi di decoro privati, quali le lapidi, i lumi e le imbiancature dei loculi stessi. Per i singoli titolari che non provvederanno al pagamento, dimostrando disinteresse, dopo una prima diffida il comune procederà con l’acquisizione del loculo e lo renderà disponibile a nuovi richiedenti. Per ogni informazione, contattare Urbino Servizi al numero 3510761552.

g.v.