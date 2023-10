Lavori al cimitero: 150 nuovi loculi entro 7 mesi

Sono iniziati i lavori di ampliamento al cimitero del capoluogo di San Lorenzo in Campo, dove verranno realizzati 150 nuovi loculi. Ad evidenziarlo è il sindaco Davide Dellonti: "In questi giorni siamo nella fase di getto delle fondazione della nuova struttura. Da cronoprogramma, salvo sospensioni per eventuali condizioni meteo avverse, i lavori dureranno complessivamente circa 7 mesi". Tra aprile e maggio 2024, dunque, i nuovi colombari, che seguiranno l’allineamento dei precedenti blocchi, e saranno analoghi anche per la tipologia costruttiva e i materiali, dovrebbero essere pronti.

"Il valore dell’opera – riprende il primo cittadino - è di 350mila euro, finanziati in parte tramite pre-vendita di una porzione dei loculi e in parte mediante l’accantonamento apposito di somme in bilancio durante gli ultimi 5 anni. Modalità ci ha consentito di finanziare il progetto senza far ricorso ad alcun mutuo. Sempre in tema di contenimento dei costi, e di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa – aggiunge Dellonti - importante specificare che la progettazione dell’intervento è stata realizzata internamente all’ufficio tecnico comunale: nello specifico dall’architetto Storoni, dall’ingegner Valentini e dal geometra Pierfranceschi; Con la progettazione e la direzione dei lavori strutturale esterna affidata all’ingegner Fabio Vernarecci". Il sindaco conclude: "In questi anni, pur nelle difficoltà e ristrettezze relative alla parte ‘corrente’ di bilancio, abbiamo cercato sempre di mantenere in stato decoroso e degno i cimiteri comunali, con opere di manutenzione non soltanto ordinaria ma anche straordinaria, trattandosi di luoghi ove il rispetto e la dignità vanno tenuti nella massima considerazione".

Sandro Franceschetti