Lavori al parcheggio di Porta Cappuccina: "Via le buche, nuova illuminazione"

Buche, sporcizia nauseabonda, ristagno di acqua putrida. Il degrado a cui sono abituati i pendolari che usano il parcheggio di Porta Cappuccina, in via Miralfiore, nel giro di qualche mese, dovrebbe terminare. Primo perché l’amministrazione comunale, dopo anni di contenzioso con i privati, è entrata in possesso dell’area. Il mezzo milione di euro a bilancio che spenderà, nell’immediato, per liquidare la procedura di esproprio, basterà anche per i primissimi lavori di riqualificazione. E secondo? La vivibilità dell’intera zona migliorerà per via dell’avvio dei lavori, in questi giorni, anche nel parcheggio Stazione sud, attaccato ai binari, limitrofo a Porta Cappuccina.

Intanto il Comune, ha consegnato il cantiere per la ristrutturazione dell’ex deposito delle locomotive che insiste nel parcheggio Stazione sud. La ditta, ieri, ha transennato l’area, senza inibire l’accesso alla sosta. "L’intervento durerà fino all’estate 2025 – osserva l’assessore Riccardo Pozzi –. L’ex deposito delle locomotive diventerà la stazione di bicipolitana di Pesaro. Sarà sede di officina, deposito e noleggio biciclette". Internamente sarà ricavato anche un bar ristorantino. Chi lo prenderà in gestione – a vincere l’appalto è stata la società Urbiko – si occuperà anche del parcheggio da 60 posti, a gettone, con telecamere e tessera di riconoscimento per il deposito e la ricarica delle bici elettriche, già visibile: è lo stabile rivestito in corten". Quindi "a lavori completati l’area dei due parcheggi – continua Pozzi – cambierà definitivamente volto. Le Ferrovie dello Stato realizzeranno un ingresso da sud alla stazione, mentre Pesaro Parcheggi, la prossima Primavera, per conto dell’amministrazione, sistemerà l’area di sosta davanti all’ex deposito delle locomotive". In meno di un anno, insomma, il dietro della stazione dovrebbe subire una significativa trasformazione. Già potenziare l’illuminazione di Porta Cappuccina è di per sé una svolta in termini di sicurezza: "Oggi l’area è rischiarata da un gigantesco lampione addossato al cavalcaferrovia De Sabbata – osserva Pozzi – e da un faro attaccato alla casa delle associazioni: con la riqualificazione potenzieremo l’illuminazione pubblica e la sicurezza con ulteriori telecamere di videosorveglianza". Non sarà possibile, invece asfaltare il pavimento del parcheggio: "No, incontreremo la Soprintendenza per capire che tipo di stabilizzato sarà possibile mettere, ma avvallamenti e buche verranno meno". E non è poco. "Infine, sempre nel parcheggio di Porta Cappuccina verranno messi alberi a dimora per garantire l’ ombra".

Solidea Vitali Rosati