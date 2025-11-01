Lavori al ponte semaforo per 60 giorni

I lavori consisteranno nella sostituzione delle barriere di sicurezza laterali del ponte, per un investimento che vede la Provincia di Pesaro e Urbino impegnare un fondo di 250mila euro. "Considerate le caratteristiche geometriche del tratto stradale, ovvero un ponte in curva con ristretto raggio di curvatura – spiegano i tecnici della Provincia – l’intervento comporterà l’occupazione parziale delle carreggiate. Per cui, per regolare adeguatamente il traffico e garantire la sicurezza degli operatori coinvolti nel cantiere, da lunedì 3 novembre sarà istituito nel tratto il senso unico alternato con un semaforo sul ponte". Ma il transito sarà comunque limitato ai soli veicoli di lunghezza inferiore a otto metri (fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di trasporto pubblico): non potranno passare quindi camion, autoarticolati e simili più lunghi di otto metri. I lavori e il semaforo dovrebbero durare circa sessanta giorni. Per segnalare l’interdizione ai mezzi fuori lunghezza, la Provincia sta installando dei cartelli di preavviso nelle arterie principali prima di approdare alla Urbinate-Feltresca.

