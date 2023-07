Lavori al San Domenico Progetto dell’archistar per farlo rinascere "Ecco come diventerà"

Finita l’estate il Comune assegnerà le chiavi di uno dei complessi più importanti della città alle ditte aggiudicatarie del bando da 8,4 milioni, finanziati dal Pnrr, per la rigenerazione del Palazzo San Domenico. Sarà oggetto dell’intervento che partirà a ottobre 2023 per concludersi entro marzo 2026. "Un intervento che trasformerà e migliorerà l’aspetto e la fruizione di questo contenitore strategico – spiegano Daniele Vimini, vicesindaco, e Riccardo Pozzi, assessore al Fare –. Sarà una rigenerazione che ricucirà le prospettive di via Giordano Bruno, darà nuova vita al chiostro del Mercato delle Erbe, offrirà locali commerciali legati al food & beverage, assegnerà nuove aule e sale polifunzionali all’Università". Il progetto è stato elaborato dallo studio associato dell’archistar Guido Canali, di Parma. L’appalto è stato assegnato al raggruppamento di imprese composto dalla società IM.E.D’A srl (mandataria) di Teramo e dal Fenix Consorzio Stabile (mandante) di Bologna che hanno avuto la meglio su Conscoop e Lan cia con un’offerta al ribasso dell’ 11,88% su un importo lavori a base di gara di 6.128.463,57 euro.

"L’intervento si pone l’obiettivo di recuperare il complesso – dice Riccardo Pozzi – e di rifunzionalizzare via Giordano Bruno, un’arteria del centro storico da anni in decadimento. Tra gli elementi del progetto, spicca infatti la riapertura dell’accesso da via Bruno che avrà un portale a tutt’altezza per ricucire la continuità della cortina urbana, interrotta dalle demolizioni belliche. Per il piano terra è prevista una trasformazione che non snaturi la vocazione propria della corte del palazzo".

"Il Mercato delle Erbe – assicura l’assessora Francesca Frenquellucci – continuerà a essere simbolo della vivacità, della storia e dell’identità del centro storico". Al primo piano si sistemeranno gli spazi dedicati all’Università: "Ci saranno spazi dedicati e un open space da 130mq dedicato agli studenti ma anche aule aperte alla città, che potranno essere usare in modo indipendente", conclude l’assessore Riccardo Pozzi.

