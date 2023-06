Lavori al teatro romano, ecco come sarà

Antiche pietre, nuovi lavori: in centro storico partiranno progressivamente diversi cantieri, oltre ai già annunciati lavori del collegamento via Barocci-fortezza e del teatro Sanzio. Non si tratta però di lavori a brevissimo termine, anche se essendo legati al Pnrr avranno comunque delle scadenze precise da rispettare. Quattro sono le aree di intervento: il complesso della Data, palazzo De Rossi, via delle mura e il teatro romano.

"Il primo cantiere – spiega il sindaco Gambini – che dovrebbe partire, a fine estate, per un milione e seicentomila euro, è l’antico edificio delle stalle ducali, la Data. Già finiti lo scorso anno i lavori del primo piano, rimangono infatti ancora “grezzi“ il secondo e il terzo piano. Saranno dunque completati tutti gli impianti e realizzati gli arredi, col secondo piano a destinazione prevalentemente espositiva, e il terzo ad uso più direzionale. I lavori vanno dai controsoffitti ai gradini delle scale, dalle porte interne agli infissi, dall’illuminazione al riscaldamento. Palazzo De Rossi, lo stabile in via Pozzo Nuovo già sede di un centro di aggregazione e di varie associazioni, soffre di numerosi problemi, ed è bisognoso di un recupero radicale".

Inizialmente inserito nella lista degli stabili da porre in vendita, è stato recuperato grazie alla disponibilità di fondi Pnrr. Il progetto di riqualificazione, già approvato, andrà a breve in appalto. Ne risulteranno tre appartamenti destinati al sociale e altri spazi dedicati alle associazioni. Via delle mura è invece l’ultima arteria principale del centro a versare in uno stato di notevole degrado, con buche, tratti in asfalto, dossi “naturali“. Anch’essa con fondi Pnrr, verrà ripavimentata e i bastioni di santa Chiara e san Bartolo riqualificati sia per la parte muraria che nel piano di calpestio.

Il teatro romano è però sicuramente il sito più interessante. Giace coperto da teli e ghiaia dal lontano 2016, in attesa del completamento degli scavi e del restauro. Il progetto del comune è pronto: "L’auspicio – dice il capo dell’ufficio tecnico Mara Mandolini – è di iniziare i lavori entro fine anno, grazie in parte a un finanziamento Unesco. Completeremo in terra i gradoni dove mancano le pietre, in modo da ricreare il più possibile la cavea antica, e realizzeremo una comoda scalinata di ingresso, le necessarie balaustre e dei pannelli informativi".

Insomma un teatro che per decenni è stato moribondo, dovrebbe tornare finalmente a rivivere.

Giovanni Volponi