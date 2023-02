Lavori al via per ristrutturare il S. Domenico Sfrattati gli ambulanti. "E ora dove andiamo?

La piazzetta delle erbe diventa un cantiere. In piena estate. E tutti gli ambulanti che sono all’interno devono traslocare. Dove? "Questo ancora non lo sappiamo – dice Enrico Bodini uno dei commercianti –. Sappiamo solo che siamo stati convocati in Comune per il 9 di marzo per vedere di trovare una soluzione. Tra le idee che ci hanno proposto degli spazi in piazzale Carducci oppure in piazzale Matteotti". Ma il problema non è tanto questo, quanto il fatto che dello ‘sfratto’ sono venuti tutti quanti a sapere per caso. Andando in Comune per altre questioni. E la cosa non è stata digerita bene.

"Il problema vero – dice Ornella Pacini, titolare anche lei di una bancarelle di frutta e verdura – è che andiamo fuori perché ci hanno posto come termine il mese di giugno, durante uno dei periodi in cui si lavora maggiormente, i mesi in cui veramente si guadagna perché arrivano i turisti e quindi c’è movimento. Ci hanno promesso che una volta terminati i lavori ci faranno tornare all’interno della Piazzetta delle erbe anche perché noi abbiamo le concessioni fino al 2032".

In totale sono rimasti una decina gli ambulanti che tutti i giorni aprono ‘bottega’ all’interno del chiostro di San Domenico: sei sono quelli fissi e poi ci sonop i produttori che arrivano dalle campagne e cioè i coltivatori diretti, che portano le loro merci da vendere. Poi c’è un negozio di fiori e quindi il forno Vitali che ha dovuto costruire una struttura in legno perché i vecchi locali sono ormai a rischio crollo. "Non so come faremo – dice la titolare del forno Vitali – anche perché abbiamo speso bei soldini per arrivare a questa sistemazione. E’ smontabile, è vero... ma".

Quindi il mercato delle erbe deve traslocare, ma per quanto tempo non si sa anche se i tempi legati ai fondi del Pnrr dicono 2025. "Non c’è più la clientela di una volta – continua Enrico Bodini – ma il sabato per esempio si lavora molto e quelli che sono rimasti sono tutti clienti affezionati e con una certa disponibilità per cui se spendono anche un paio di euro in più non guardano perché preferiscono la qualità ed anche il servizio".

E dell’altro ieri la firma della delibera per la partenza dei lavori. Entro la fine del mese dovrebbe essere pronto il progetto esecutivo firmato dall’architetto Canali per il recupero non solo della piazzetta delle erbe ma anche di tutto il vecchio convento. Per la fine di giugno dovrebbe essere espletata la gara d’appalto dopodiché da luglio parte il cantiere. Sul tavolo per questa complessa ristrutturazione ci sono sette milioni del Pnrr. Bastano per sistemare un compleso così grande, ammalorato ed anche ‘delicato’ sotto il profilo del recupero? Questo uno dei problemi sul tavolo perché rispetto ai costi del materiale di un anno fa c’è un incremento intorno al 30 per cento. Un punto molto avanzato comunque perché ci sono stati anche diversi incontri tra i tecnici comunali e la Soprintendenza. Il cronoprogramma sulla carta esiste e dà queste tempistiche. Ma l’unica cosa certa è che è che di esecutivo per il momento c’è solo lo sfratto degli ambulanti.

m.g.