Lavori alla Casa della comunità: "Ripensare viabilità e parcheggi"

Sono cominciati da alcune settimane i lavori di miglioramento sismico dell’ex ospedale ‘Bartolini’, destinato ad una crescita qualitativa, passando da Casa della Salute a Casa della Comunità, che andrebbe ad aggiungere ai servizi già presenti un team multidisciplinare di medici di famiglia, pediatri, specialisti, infermieri di comunità e altri professionisti afferenti al sistema sociale, diventando, nelle intenzioni, il principale punto di riferimento socio sanitario della bassa Valcesano e del territorio limitrofo. "Un progetto importante, in merito al quale anche il Comune deve porre la sua attenzione", evidenziano il consigliere socialista Anteo Bonacorsi e Tiziano Busca (in foto), candidato alle Europee con la lista ‘Stati Uniti d’Europa’, che negli ultimi giorni hanno effettuato una ricognizione all’esterno della struttura.

"Si tratta di un’opera di rilievo, che non risponderà solo ai bisogni di mondofesi e marottesi, ma ad un’area più grande, compresa Fano. Per questo, insieme alla trasformazione e al potenziamento dei servizi, occorre pensare anche a una modifica della viabilità e dei parcheggi da parte dell’amministrazione comunale, in modo da garantire una facile fruizione della struttura. La fine dei lavori è prevista per settembre ed entro quella data devono essere introdotti gli accorgimenti sul piano viario per riservare i posti auto di piazza Bartolini e delle vie più vicine agli utenti della Casa della Comunità, che spesso saranno anziani, impossibilitati ad ‘arrampicarsi’ a piedi verso il centro del paese".

Un altro cambiamento suggerito da Bonacorsi e Busca riguarda l’area aperta sul lato sinistro dell’ex ospedale, attualmente usato come parcheggio di servizio e per mettere i contenitori della raccolta differenziata dell’Ast. "Sarebbe importante – spiegano – che tornasse uno spazio verde, fruibile sia dai pazienti della struttura sia da coloro che attendono gli stessi durante le visite. Noi socialisti porteremo queste proposte nei prossimi consigli comunali e l’auspicio è che trovino pieno sostegno e condivisone da parte della maggioranza".

Sandro Franceschetti