Lavori alla chiesa dei Cappuccini Plauso alla ditta Mercolini&Torelli

Consegnato, ieri in sala Rossa del Comune (foto), il plauso della città alla ditta Mercolini & Torelli "per aver messo a disposizione della Chiesa dei Cappuccini, della Parrocchia San Francesco d’Assisi, i mezzi, il lavoro e le competenze, per restituire alla comunità la funzionalità dell’edificio compromesso dal terremoto del 9 novembre 2022". Queste le motivazioni dell’encomio lette dal sindaco Matteo Ricci e dall’assessore alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci, che hanno incontrato i titolari Matteo Mercolini e Fabio Torelli. "Nei giorni del terremoto c’è stata tanta paura – ha ricordato Ricci - . Abbiamo subìto danni ingenti, anche in luoghi simbolici della città. Tra questi quelli alla chiesa dei Cappuccini, uno spazio di socialità che fa comunità per la sua storia. Bellissimo che sia scattata questa volontà da parte di Mercolini & Torelli di mettere in sicurezza questo luogo per Natale. Un bel gesto per la città, Pesaro ha dimostrato ancora una volta di avere un grande cuore". Un "miracolo", "avvenuto grazie alla tempestività, alla dedizione e alla competenza di un’attività pesarese – ha concluso Frenquellucci -. Un gesto di solidarietà per una comunità intera. Con questo attestato l’Amministrazione vuole dimostrare la vicinanza alle imprese del territorio".

l. d.