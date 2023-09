Lavori alla rete idrica, Terre Roveresche sul piede di guerra

Nota critica del Comune di Terre Roveresche, nei confronti di Marche Multiservizi, a seguito di una riparazione della rete idrica fatta "senza una corretta opera di ripristino". "Una porzione a bordo strada ricoperta in ghiaia, dopo i lavori eseguiti da MMS per sistemare una conduttura – evidenzia il comunicato - è stata trasformata in uno sconnesso segmento di terra e pietrisco".

"Ci riferiamo – puntualizza l’amministrazione – a un tratto al lato della strada Borgo Duca, nel municipio di San Giorgio. Qui, tra il muro di cinta di un’abitazione e il cordolo che delimita la carreggiata, c’era un fondo di ghiaia, che ora è stato sostituito col materiale di risulta dello scavo, composto da zolle di terra e pietre, del tutto inadeguato". "Viste, anche, le giustificate lamentele di alcuni cittadini – prosegue il Comune -, chiediamo alla multiutility un intervento per riportare alle condizioni precedenti il segmento in questione e pretendiamo che i prossimi lavori di ripristino siano sempre eseguiti a regola d’arte. Per altro, anche se Marche Multiservizi è una società pubblico-privata, la gestione dell’acquedotto è fatta coi soldi dei cittadini che pagano le bollette". Sempre in tema di rete idrica, dal Comune di Terre Roveresche aggiungono: "Sul nostro territorio ci sono alcuni tratti della condotta soggetti a guasti ricorrenti, nei confronti dei quali sarebbe opportuno intervenire sostituendo le tubature, piuttosto che attraverso decine di riparazioni ‘provvisorie’ che si susseguono senza risolvere il problema. Ciò, oltre ad evitare perdite d’acqua, consentirebbe un risparmio in termini economici sia al gestore che ai cittadini".