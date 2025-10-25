Lavori antiallagamenti, completato un intervento

Notizia estremamente positiva per i residenti di Marotta nord in chiave anti allagamenti, che in questa area si sono verificati frequentemente. Sono stati completati i lavori di realizzazione del canale di raccolta delle acque meteoriche sotto la linea ferroviaria e la Strada Statale 16 Adriatica. Ad evidenziarlo è Alice Andreoni, vicesindaco e prossimo primo cittadino facente funzione (al posto di Nicola Barbieri, eletto consigliere regionale).

"L’opera, all’altezza di via Corfù, è terminata e ora é completamente funzionante – conferma Andreoni -, rappresentando un tassello fondamentale nel piano di messa in sicurezza idrogeologica del quartiere di Marotta nord. Questo intervento consente, infatti, il collegamento funzionale del canale tra via Corfù (a monte della Statale) e via Chienti (sul lato mare), migliorando in modo strutturale il deflusso delle acque piovane e riducendo significativamente il rischio di allagamenti. Un’opera complessa – aggiunge – ma, assolutamente necessaria per tutelare una delle zone più fragili del nostro territorio dal punto di vista idrogeologico. Ora i lavori proseguiranno lungo via Corfù, in direzione via Martini". L’amministrazione comunale di Mondolfo della lista ‘Fare Città’ negli ultimi anni ha investito negli interventi per fronteggiare la grave emergenza degli allagamenti oltre 3milioni di euro e altri 800mila sono destinati a un’ulteriore opera che andrà in questa direzione: "Nei prossimi mesi – riprende Alice Andreoni – comincerà la realizzazione della vasca di laminazione adiacente al campo sportivo di via Martini, finalizzata a ridurre e rallentare la portata complessiva delle acque provenienti dall’autostrada, che attualmente confluiscono nel fosso di via Illica. Un’opera fondamentale per mitigare il rischio idrogeologico nella zona di via Dalmazia e le aree limitrofe".

Insomma, dopo il traguardo importantissimo raggiunto con la conclusione del canale sotto la ferrovia e la Statale 16, prosegue l’impegno del Comune volto a mettere in campo opere strategiche capaci di porre fine ai fenomeni alluvionali che da molti anni colpiscono la parte nord di Marotta e che hanno richiesto spesso interventi eccezionali dei vigili del fuoco e degli uomini della protezione civile per fronteggiare i gravi fenomeni di allagamento e i seri danni subiti dalle attività e delle famiglie che risiedono a ridosso del lungomare.

Sandro Franceschetti