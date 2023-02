Lavori assegnati per il vecchio palas Zolfanelli, Gambini e Impe in campo

Un gruppo di aziende pesaresi si è aggiudicato i lavori per completare il vecchio hangar per un valore di tre milioni e seicentomila euro: sono la Gambini Mario di Villa Fastiggi di Pesaro per la parte edile, la Imp.e fratelli Fantoni di Urbania e la ditta Zolfanelli Sergio di Pesaro per quanto riguarda la parte elettrica e meccanica. Le tre aziende si sono costituite in associazione di impresa e con la loro offerta di circa 3 milioni e 600mila euro si sono aggiudicati l’appalto di un’opera per niente semplice e che aveva sollevato polemiche per la continua lievitazione dei costi. Ma adesso il vecchio Palas vedrà potrà essere ultimato perché, e garantire saranno tre aziende del territorio che lavorano nel territorio e che hanno avuto in passato esperienze simili. Come, ad esempio, la ditta di Sergio Zolfanelli che era intervenuta per completare la piscina del Pentathlon Moderno e ha lavorato anche alla grande arena del basket della Torraccia in circostanze simili a quelle che sta vicendo il vecchio hangar.

Così come referenziate sono anche le altre due aziende del territorio, la Gambini Mario che opera da tanti anni nel settore edile da Villa Fastiggi e la Impe di Urbania che invece è specializzata negli interventi per la parte elettrica e meccanica e che collaborerà a stretto gomito con i colleghi della Sergio Zolfanelli di Pesaro.

Avere tre ditte del territorio era anche il segreto desiderio dell’amministrazione comunale già alle prese con lavori andati avanti per oltre otto anni. L’aver messo insieme aziende come Zolfanelli, Gambini Mario e la ditta dei fratelli Fantoni di Urbania dovrebbe essere una garanzia assoluta per il completamento dei lavori. D’altra parte già la partecipazione di 120 imprese per la fase finale di un’opera così importante era una sorta di segnale oltremodo positivo per il Comune.

D’altra parte la gara d’appalto prevedeva 3,6 milioni di euro per il completamento, di cui quasi tre milioni per lavori d’appalto comprensivi di oneri per la sicurezza e ben 589 mila euro per ulteriori somme a disposizione dell’amministrazione. Una specie di tesoretto ritenuto dai tecnici indispensabile per coprirsi da ulteriori, ultime sorprese. Non solo. L’amministrazione comunale ha anticipato anche i tempi del collaudo tecnico affidando un incarico per attività di collaudo anticipato sulle opere previste dal completamento. Incarico assegnato all’ingegnere Raniero De Angelis, ex ingegnere capo della Provincia.

Sarà l’assessore Riccardo Pozzi a dover annunciare ufficialmente in giornata il completamento dell’iter dell’opera più attesa all’interno del palazzo comunale. Nelle settimane dove è andato ko clamorosamente anche il Teatro Rossini, lo staff di Matteo Ricci non poteva sopportare altre debacle. Ci vorranno altre settimane per la consegna del cantiere e poi si potrà probabilmente partire verso la fine dei lavori. I conti si faranno, come ha imparato a suo spese anche il sindaco, alla fine. Ma l’aver toccato i dieci milioni di euro di costo per il nuovo vecchio palas che sarà intitolato alla famiglia Scavolini non è secondario in città. Intanto va sottolineato il fatto che l’aver ritrovato una ditta come Zolfanelli nel completamento di un impianto così importante è invece una cosa che dà fiducia.