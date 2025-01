Lavori davanti alla stazione. Via le bici, ma nessuno lo sa. Il cantiere slitta di un giorno

Chi oggi parcheggerà la propria bicicletta nelle rastrelliere della stazione ferroviaria, al rientro dal lavoro, potrebbe non ritrovarla. Il divieto di sosta con rimozione nel piazzale Falcone e Borsellino è vecchio di due giorni – scattato il 27 gennaio in vista dei lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria –, ma ieri è andata bene. Non solo nessuno l’ha rispettato, ma ieri nessuno l’ha fatto valere. Alle 18, come mostra la foto, infatti le biciclette erano tutte belle ancorate alle rastrelliere, in barba al cartello appeso ad ogni tronco d’albero, completo di disegnino in cui si ribadisce il divieto di sosta con rimozione delle biciclette slittato in avanti di un giorno, al 28 gennaio.

Qualcuno, meglio informato, ci ha spiegato: "Chi di competenza non aveva messo il disegnino che esplicitava il divieto. Ha anche capito che nessuno aveva letto l’ordinanza attaccata con lo scotch sugli alberi. E così, invece di fare razzia di biciclette con annesse proteste ha fatto slittare di un giorno la chiusura dell’area di cantiere. Del resto c’era modo di farlo e l’ha fatto". oggi non sarà così. L’ordinanza , la 156 del 23 gennaio, impone il cambio di viabilità, sosta e fermata dal 27 gennaio al 16 giugno 2025. Una piccola rivoluzione, valida h24 che non mancherà di creare, almeno i primi giorni, confusione tra i pendolari che quotidianemente lasciano il proprio veicolo in prossimità della stazione per poi andare e tornare con il treno. Un signore si è accorto in ritardo che i fogli appesi alle piante fossero una ordinanza: "Dovrò parcheggiare altrove". Proprio così. Questa mattina dovrebbe completarsi la messa in sicurezza del cantiere: anche per forza, automobilisti si accorgeranno della importante modifica viaria che permetterà di raggiungere l’ex metropark. Metà pacca dello spiazzo davanti alla stazione sarà totalmente impegnata dal cantiere. "Un disagio temporaneo – ha spiegato l’assessore Riccardo Pozzi –, ma necessario a restituire alla città una struttura ammodernata e più funzionale. Anche il Metropark sarà migliorato grazie ad un investimento di Pesaro Parcheggi".

Solidea Vitali Rosati