Lavori dentro il Pronto soccorso Di notte si accede da via Oberdan

Proseguono fino a domani i lavori che interessano la camera calda del Pronto soccorso del San Salvatore di Pesaro. Dunque fino a domani, chi dovesse accedere nelle ore notturne, dovrà servirsi dell’accesso da via Oberdan. Iniziati martedì scorso, gli interventi riguardano l’installazione di serrande elettriche nell’area riservata al transito dei pazienti. Un intervento che si inserisce all’interno dei lavori realizzati per la riqualificazione e l’ampliamento del Pronto Soccorso, "con l’obiettivo – spiegano dall’azienda ospedaliera – di migliorare i percorsi sanitari, nonché il comfort per i pazienti che temporaneamente si trovano in struttura". La scelta di effettuare i lavori nelle ore notturne (tutti e tre i giorni dalle 22 alle 7 del giorno successivo) è stata dettata dalla volontà di garantire al meglio la continuità di assistenza, senza interferire sull’attività sanitaria. Durante queste fasce orarie, il transito dei pazienti dall’ingresso corrispondente alla camera calda del Pronto soccorso sarà interdetto, mentre dalle 7 alle 22 verrà come sempre garantito.

Pertanto, gli utenti che tra oggi e domani dovranno accedere al Pronto soccorso dalle 22 alle 7 del mattino, potranno entrare dall’ingresso vicino a via Oberdan; mentre dalle 7 alle 22 sarà possibile accedere attraverso la camera calda. "Sarà cura del Servizio tecnico dell’Ospedale posizionare l’apposita segnaletica per l’individuazione dei percorsi idonei da utilizzare nell’area in prossimità del Pronto Soccorso, affinché vengano garantiti gli spazi e i percorsi dei mezzi necessari ai lavori. Inoltre, per i mezzi privati, non sarà possibile sostare o parcheggiare nelle aree destinate al passaggio e sosta dei mezzi di soccorso e nelle aree dove si svolgono i lavori, e che, pertanto, solo gli automezzi autorizzati potranno sostare nelle aree di parcheggio di fronte e a lato del Pronto Soccorso".