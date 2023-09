Lavori di impermeabilizzazione alla scuola dell'infanzia di Montecchio, Vallefoglia

Lavori al via per la scuola dell’infanzia Regina Reginella 1 di Montecchio. Il cantiere è stato aperto e sono iniziati i lavori di impermeabilizzazione della copertura e di tinteggiatura delle facciate esterne del plesso. Questi interventi, spiega l’amministrazione comunale, hanno comportato una spesa di 25.235,70 euro, finanziata completamente con avanzo di bilancio di amministrazione, come l’asfaltatura del piazzale d’ingresso e delle vie adiacenti al Regina Reginella 1.

Di recente, anche altri istituti di Vallefoglia hanno beneficiato di rinnovamenti e ristrutturazioni: dal rifacimento di parti di intonaci ammalorati, agli interventi idraulici nei bagni e alla sistemazione di giardini e fioriere agli ingressi dei plessi scolastici. Un lavoro costante da parte dell’amministrazione comunale, che pianifica di proseguire "su tutti i plessi scolastici del territorio, con continui investimenti di ingenti risorse che vanno a migliorare non solo gli ambienti, garantendo sempre maggior sicurezza ai ragazzi, ma anche l’aspetto ed il decoro degli stabili di proprietà comunale", ha commentato il sindaco Ucchielli.

Lu.Ard.