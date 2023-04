Lavori di riqualificazione nella zona industriale Ciccolini: "Stiamo migliorando tutte le aree"

Stanno per terminare i lavori nella zona industriale di San Giovanni, in località San Giorgio di Urbania, che prevedono la realizzazione di una importante infrastruttura fognaria che va a risolvere un problema nella parte più vecchia dell’area industriale dove non erano stati realizzati i sistemi fognari.

L’area industriale di San Giovanni a Urbania è una delle più importanti della vallata del Metauro e si è sviluppata nel tempo a cominciare dagli anni ’60. Un’area produttiva che in gran parte si è ingrandita in modo quasi spontaneo e per questo le opere di urbanizzazione sono rimaste carenti. Il Comune di Urbania sta cercando di mettere mano alla riqualificazione di aree residenziali e produttive che hanno bisogno di essere modernizzate e riqualificate come nel caso in questione. "Continueremo – sottolinea soddisfatto per le opere realizzate il sindaco di Urbania Marco Ciccolini – a cercare risorse per modernizzare e riqualificare le aree produttive e residenziali che in questi anni hanno visto delle carenze a livello di opere pubbliche".

I lavori sono stati assegnati alla ditta Saie di Annibali Roberto di Urbino e sono in fase di completamento. L’area produttiva ha visto negli ultimi periodi altri importanti interventi come il potenziamento dell’acquedotto in quanto una parte importante della zona industriale non era fornita di acqua, la fibra ottica e l’asfaltatura della strada provinciale che affianca l’area. Le nuove condotte fognarie si andranno a collegare al depuratore della nuova lottizzazione di San Giovanni.

am. pi.