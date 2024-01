Lavori e code, a Sassonia si fa ’il giro di Peppe’

Per tutta questa settimana i residenti di Sassonia sono chiamati a fare "il giro di Peppe" sia per uscire di casa in auto che per tornarci. Assieme a loro anche tutti i fanesi, più o meno esperti di vicoli e viottoli della zona porto, che dal lido volessero risalire in auto verso il centro. Per non parlare poi degli utilizzatori del Parcheggio Vanvitelli, che non solo diventa così difficile da raggiungere… ma in un certo senso risulta anche un po’ complicato da abbandonare. Perché con la carica degli ormai famosi "101 cantieri aperti" dall’assessore Brunori, sono tantissime le deviazioni stradali che si incrociano oggi in città, che sommano disagio a disagio. E così è successo che martedì è stato un vero delirio il traffico in tutta Fano, con lunghe code, tanta rabbia e decine di telefonate di protesta. Perché poche ore prima erano stati apposti nuovi cartelli indicanti ulteriori divieti di accesso, validi fino al 27 gennaio.

"Capisco alla perfezione il disagio - commenta l’assessora Brunori - anche io martedì sono rimasta imbottigliata per 40 minuti. Chiedo a tutti però di portare pazienza, perché mi hanno assicurato che sabato sarà tutto finito. Il disagio passa, le opere restano". Ieri in effetti le cose sono andate un po’ meglio, perché chi s’era trovato a fare "il giro di Peppe" il giorno prima era già preparato, psicologicamente e tecnicamente, con un percorso alternativo che aveva avuto il tempo di studiare bene. Perché fino a sabato chi ha l’auto parcheggiata sul retro della stazione, ha poche possibilità di fuga: se svolta a destra si ritrova subito l’avviso del cavalcavia di viale Battisti a senso unico (con direzione mare) e quindi la rampa d’accesso in salita dal Vanvitelli con il divieto di transito. Così deve per forza percorrere via Gentile da Fabriano fino in fondo dove, all’incrocio con via della Marina, c’è l’indicazione di strada chiusa per lavori e svoltando a destra non si riesce neppure ad arrivare davanti alla scuola Gentile. Si deve svoltare nel vicolino a sinistra che generalmente ha il senso inverso. Arrivati sul lungo-canale, si può solo svoltare a sinistra verso la ferrovia per tornare alla rotatoria della Liscia. Dalla Sassonia, quindi, se ne esce solo dal sottopasso della Liscia o dal cavalcavia della ex pista dei go-kart. Per arrivarci invece, oltre al cavalcavia dei go-kart, ci sono viale Battisti o viale Colombo.

Dal Lido invece non c’è alcuna possibilità perché "sono in corso i lavori della fognatura di Sassonia - spiega Brunori - che hanno chiuso per una settimana l’incrocio di via della Marina. Riapriamo domenica 28, tanto più che c’è il Carnevale". Lo specifica l’assessore, perché durante la manifestazione viale Gramsci è chiuso e quindi le uniche vie per attraversare la città, venendo da Pesaro, sono il bypass del cimitero e quello del reticolo di strade del lido ora chiuse.

Tiziana Petrelli