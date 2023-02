Lavori fognari, traffico deviato

La viabilità intorno al centro storico cambia per circa due settimane per consentire la sostituzione di una condotta fognaria rotta. Da ieri e fino al termine dei lavori, eseguiti da Marche Multiservizi, resterà invertito il senso di marcia nel tratto di collegamento tra via Fosso del Maltempo e via Raffaello Sanzio (fino al n. 23), con direzione obbligatoria a destra su quest’ultima, e in via Gramsci, con circolazione solo a salire da via Leopardi verso via Nardi. Variazioni anche per la sosta, i servizi e gli autobus: entrando dalla circonvallazione via Michelangelo, si potranno raggiungere solo i parcheggi (quello di sinistra destinato alle auto, quello di destra riservato agli autobus), e alle Poste si potrà accedere solo da piazza Violini, dalla quale sarà inoltre vietata l’uscita nei giorni di mercato (giovedì) e in quelli in cui l’apertura al traffico non sarà compatibile con i lavori in corso.