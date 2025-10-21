Lavori, il ponte chiude per un mese

Il ponte che collega Montelabbate e Montecchio sarà chiuso al traffico per oltre un mese, da domani a sabato 29 novembre, per manutenzione straordinaria. Per la struttura posta sul Foglia lunga 120 metri e situata all’inizio della strada provinciale 127 Montelabbate-Montecchio, in corrispondenza della rotatoria che conduce a Montelabbate, sono in programma interventi principalmente di messa in sicurezza che verranno effettuati dalla Provincia per circa 250mila euro. Lavori che non si presentano indolori. Gli interventi consistono nell’inserimento di barriere al bordo del ponte, di un nuovo cordolo in calcestruzzo armato e di giunti di dilatazione, oltre all’impermeabilizzazione dell’impalcato e alla realizzazione di una nuova pavimentazione bitumata: lavori che comporteranno l’occupazione per l’intera lunghezza del piano viabile e costringeranno alla chiusura dell’infrastruttura durante il cantiere.

Sono pertanto previsti percorsi alternativi: per i collegamenti con la statale 746, la Statale 423 Urbinate (a partire dal cimitero di guerra inglese) e la provinciale 423 Urbinate, le vie alternative preferenziali sono la provinciale 26 Mombaroccese tra Montecchio e Apsella e la comunale Strada della Foglia tra Borgo Santa Maria e Chiusa di Ginestreto. Alta è la preoccupazione per l’impatto sulla viabilità per la chiusura di questo nodo per il traffico leggero e pesante, che registra un flusso annuo di 5 milioni di veicoli. "E l’inserimento di due barriere nella carreggiata porterà a un restringimento delle sue dimensioni, aumentando così i rischi soprattutto per i ciclisti, qui numerosissimi – sostiene il sindaco di Montelabbate, Riccardo Rossi - . Mentre per i pedoni resta uno spazio di circa un’ottantina di centimetri tra la barriera il vecchio guard-rail in cui passare, i ciclisti sono costretti a stare su una carreggiata ristretta in mezzo a un traffico intenso e in zona di manovra. Un traffico di mezzi pesanti che si scarica qui soprattutto dopo il divieto di passaggio dei tir deciso dal comune di Pesaro sul ponte tra Chiusa di Ginestreto e Borgo S. Maria". Da qui l’appello a trovare una soluzione alternativa. "Il comune di Montelabbate ha partecipato con un progetto preliminare a un bando ministeriale per la riqualificazione delle aree dismesse, nel quale si prevede il recupero con un investimento di 2milioni e 500mila euro del ponte in ferro sul Foglia del 1914 in esercizio fino agli anni ’70 e che si trova di fianco all’attuale. Sarebbe importantissimo realizzare quest’opera per garantire la sicurezza di ciclisti e pedoni, ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti".