Lavori in corso da Trasanni a Ponte Armellina

"A Trasanni una nuova sala civica e un incrocio più sicuro". Due novità annunciate dal sindaco Maurizio Gambini che, interpellato dal Carlino sulla situazione dell’ex K2, approfitta per parlare a tutto campo di alcune novità recenti e future riguardanti Trasanni e Ponte Armellina.

A che punto sono i lavori di demolizione dell’ex discoteca, abbandonata da decenni?

"Lo scorso dicembre la demolizione è finita. Ora abbiamo dato l’incarico per la progettazione esecutiva della sala civica che sorgerà al suo posto. Nelle prossime settimane dovremo riqualificare il muro attualmente scoperto, residuo della demolizione dell’edificio, e apriremo lo spiazzo come parcheggio, in maniera provvisoria. Poi, quando inizierà il cantiere, l’area sarà richiusa".

Quando inizierà?

"Ancora non ci sono date certe, purtroppo. Occorre attendere la fine del progetto esecutivo. Nel frattempo però, stiamo mettendo mano ad una questione molto datata: l’incrocio cosiddetto dell’Hotel Meridiana".

Di cosa si tratta?

"Sulla provinciale, tra Urbino e Trasanni, c’è un incrocio con due strade: una conduce all’hotel, l’altra, molto stretta, è via Ca’ Biancone e porta tra l’altro all’Agenzia delle Entrate. Ma non ha la larghezza sufficiente. Per allargare l’intersezione e renderlo sicuro e agevole, cosa che doveva essere fatta all’epoca della realizzazione degli edifici, abbiamo comprato una porzione di terreno ormai vari anni fa, e ultimamente l’approvazione del progetto dell’incrocio è stata data anche da Anas, per cui ora il proprietario della piccola zona edificata, che non poteva completare le opere di urbanizzazione perché il terreno non era comunale, potrà e dovrà realizzare l’incrocio".

A Ponte Armellina com’è la situazione?

"Si sono concluse tutte le opere di urbanizzazione a carico del Comune. Nel dettaglio, l’illuminazione pubblica, vari marciapiedi fin quasi al centro abitato di Gallo, le asfaltature, un ampio parco con piazzetta, i giochi, un campetto da basket e un campo da calcio sintetico. Noi la nostra parte per riqualificarla l’abbiamo fatta, ora attendiamo Erap, che è in ritardo".

Cosa deve fare l’ente?

"Hanno già acquistato parte dei condomini, con l’impegno di ristrutturarli e farli diventare case popolari gestite da loro, ma tra ritardi, turnover interno dei funzionari e una ditta fallita, ancora il nuovo appalto, che mi risulta assegnato, deve partire. Spero che siano celeri perché Erap deve ristrutturare anche altri appartamenti ora vuoti ad Urbino, che potrebbero essere riassegnati".

Giovanni Volponi